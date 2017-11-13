Чиро-практика. Иммобиле вернулся на топ-уровень и играет лучше Лионеля Месси

В августе Иммобиле отгрузил двушку Буффону в Суперкубке, принес «Лацио» трофей и расплакался. Нападающего разорвало от противоречивых чувств – он забил команде-мечте, где много лет назад заменил в дебютной игре великого Дель Пьеро. Чиро исполнилось 18, когда «Юве» завербовал талантливого бомбардира, но в Турине Иммобиле так и не получил полноценный шанс. Спустя годы боль притупилась – нападающий нашел путь к успеху, пусть для этого понадобилось сделать несколько неправильных шагов.

Чемпионат Италии переживает ренессанс – в последние годы Серия А ассоциируется с термоядерным атакующим футболом и самым высоким среди чемпионатов Топ-5 средним показателем результативности 2,88. Одна из самых ярких иллюстраций гремучего итальянского футбола – бешеная игра Иммобиле. В дебютном сезоне за «Лацио» он наколотил 23 мяча в Серии А, а в нынешнем совсем озверел. В первых 11 турах чемпионата Чиро наштамповал 14 голов и побил рекорд турнира, который принадлежал Луке Тони (13 мячей в сезоне-2005/06). В Риме 27-летний неаполитанец не только забивает, но и работает на команду, отметившись шестью ассистами. В этом сезоне он превосходит по показателям даже Месси. «Я поразился, как он органично влился в команду с самого первого дня. Чиро первым приезжает на тренировку и последним уходит», – похвалил нападающего тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

Похожий кураж Иммобиле испытал три года назад в «Торино». «Быки» выкупили форварда у «Ювентуса» за 2,75 миллиона евро и за один сезон круто подняли. В 2014-м Чиро намолотил 22 мяча в Серии А, стал первым с 1977 года лучшим снайпером сезона из «Торино» и укатил в дортмундскую «Боруссию». Немцы взяли Иммобиле за 18 миллионов евро на смену удравшему в «Баварию» Роберту Левандовскому, но прогорели. В холодном и неприветливом Дортмунде итальянец потерялся и раскис. «Bild убивал меня после каждого матча, немецкий язык оказался настолько сложным, что я сразу понял, что не выучу его никогда. В течение восьми месяцев, что я играл в «Боруссии», ни один из футболистов команды не пригласил меня к себе домой на ужин. Никому не было дела, что я чувствую в незнакомой стране без поддержки близких – жена осталась в Италии с маленькой дочкой», – пожаловался нападающий.

Главная причина провала Чиро в Германии – его стиль игры. Иммобиле – зависимый нападающий, на которого должна пахать команда. В «Торино» его снабжал передачами Алессио Черчи, в Бундеслиге Чиро не получал поддержки от партнеров и не понимал тактику тренера Клоппа. «Юрген классный мотиватор – случайно в финал Лиги чемпионов не выходят – но с тактикой он никогда не заморачивался», – упрекнул тренера итальянец.

Летом 2015-го Клопп укатил в «Ливерпуль», но Иммобиле даже не попытался произвести впечатление на нового тренера Томаса Тухеля и отправился в аренду к Унаи Эмери в «Севилью». В знойной Андалусии Чиро хватало тактики и эмоций, он наслаждался морем и отзывчивостью испанцев, которые играли в комбинационный футбол. В предсезонных матчах Эмери наигрывал итальянца в основе, но Чиро не повезло – в товарищеской игре с «Уотфордом» в столкновении с соперником ему сломали нос и травмировали шею. Иммобиле покинул стадион в кислородной маске и специальном корсете, пропустил месяц, а когда вернулся, не смог выбить из основы Гамейро.

«Когда мне трудно, я всегда вспоминаю родной город Торре Аннунциата. Я жил в неблагополучном районе, многие мои сверстники побывали в тюрьме. Думаю, если бы не футбол, я бы тоже там оказался. По статистике, лишь один человек из 15 тысяч в юношеских группах подготовки клубов становится профессионалом. Так что я никогда не забываю, как сильно мне повезло», – не сдавался нападающий. На полгода он отправился в «Торино», где сделал себе имя. И снова провалился. В атаке зажигал новый кумир тиффози Белотти, и тренер Михайлович ничего не поменял. Чиро было обидно – коуч не давал ему шанс, а президент Урбайно Кайро упрекал Иммобиле в плохой самоотдаче и грозил не выкупить контракт у «Боруссии».

Чиро не понимал, что делает не так. На тренировках он рвал сетку, а потом снова садился в запас. «Почему-то в голове часто всплывали слова тренера Зденека Земана, когда я играл у него в «Пескаре»: «Как ты можешь забивать с такой фамилией?» В переводе с итальянского Иммобиле – неподвижный», – не терял самоиронию форвард. В 2016-м он начал подготовку к сезону с «Боруссией», но в конце июля позвонил агент и сказал, что есть вариант с «Лацио». Чиро согласился без раздумий.

В Риме Иммобиле словно сорвался с цепи. Тренер Индзаги заточил команду под Чиро – и тот казнил вратарей с первых матчей. В столице ему не нужно оттягиваться за мячом в глубину поля, как в Дортмунде, или гонять на фланге, как в Севилье. Фелипе Андерсон и Луис Альберто вскрывают для Чиро любую оборону, а он делает то, что лучше всего умеет. Летом «Шанхай СИПГ» предложил Чиро зарплату в 6,5 миллиона евро, но забивающий в этом сезоне каждые 47 минут Иммобиле отказался и продлил контракт до 2022 года. С зарплатой в три миллиона евро Чиро – самый высокооплачиваемый игрок «Лацио».

Половина успеха нападающего – его семья, с которой он объединился в Риме. «Обладать сотней женщин – искусство. Обладать женщиной, которая стоит ста этих женщин – высшее благо», – любит повторять Иммобиле. В честь жены Чиро всегда играет под 17 номером – день рождения Джессики, которая родила форварду вторую дочь. В столице у Иммобиле все идет замечательно. Он пробился в основу сборной, вложил 300 тысяч евро в стартап по доставке продуктов питания и купил дом родителям в соседнем районе. Год завершится идеально, если Италия пройдет Швецию и попадет на чемпионат мира. Как бы ни случилось, никто теперь не разубедит Иммобиле после скитаний в зарубежных клубах, что не стоит искать счастья, когда оно рядом.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Нутелла и дерьмо. Почему Италия пролетит мимо чемпионата мира

«Вы больше похожи на шлюх, чем на игроков». Футболистка из США вернулась из России офигевшей