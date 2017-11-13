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11 фото чудо-женщины, наделившей Чиро Иммобиле суперспособностями

11 фото чудо-женщины, наделившей Иммобиле суперспособностями
Eurosport

44 мин. назадИзменено 37 мин. назад

Джессика Иммобиле умеет вдохновлять.

Джессика и Чиро познакомились в 2013 году. После замужества уроженка Рима отказалась от карьеры модели, посвятив себя семье. Пара даже ведет совместный инстаграм, но от этого он не становится скучным.

Джессика и горный пейзаж

Джессика и профессиональный макияж

Джессика и естественная красота

Джессика и вид у бассейна

Джессика и весенний образ

Джессика и ее возлюбленный

Джессика и белый купальник

Джессика и морской берег

Джессика и модная шляпка

Джессика и водная гладь

Джессика и отдых на пляже

Бонус: Джессика и Чиро танцуют

Чиро-практика. Иммобиле вернулся на топ-уровень и играет лучше Лионеля Месси

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