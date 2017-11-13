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11 фото чудо-женщины, наделившей Чиро Иммобиле суперспособностями
Джессика Иммобиле умеет вдохновлять.
Джессика и Чиро познакомились в 2013 году. После замужества уроженка Рима отказалась от карьеры модели, посвятив себя семье. Пара даже ведет совместный инстаграм, но от этого он не становится скучным.
Джессика и горный пейзаж
Джессика и профессиональный макияж
Джессика и естественная красота
Джессика и вид у бассейна
Джессика и весенний образ
Джессика и ее возлюбленный
Джессика и белый купальник
Джессика и морской берег
Джессика и модная шляпка
Джессика и водная гладь
Джессика и отдых на пляже
Бонус: Джессика и Чиро танцуют
Чиро-практика. Иммобиле вернулся на топ-уровень и играет лучше Лионеля Месси
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