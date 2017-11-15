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Игроки «Интера» вымазали голову Эдера мукой и сырыми яйцами в честь дня рождения

Игроки «Интера» вымазали голову Эдера мукой и сырыми яйцами в честь дня рождения
Eurosport

1 час назад

Осталось из этого испечь праздничного торт.

Капитан «Интера» Мауро Икарди выложил в инстаграме трэшовое поздравление Эдера с днем рождения от одноклубников.

Ничего неподозревающий именинник лежал на массажном столе, когда к нему подкрались Икарди и Давиде Сантон. Аргентинец разбил об голову Эдера сырые яйца, а Сантон следом высыпал на него пакет муки.

  • 15 ноября Эдеру исполнился 31 год. В сезоне-2017/18 итальянец бразильского происхождения забил 1 гол в 9 матчах.
  • «Интер» занимает третье место в Серии А после 12 туров.
  • Клубный футбол возвращается, и у тебя есть шанс неплохо заработать.

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