Экс-форвард сборной Италии Пабло Освальдо: «Я осознанно предпочел пиво и барбекю деньгам в футболе»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Пабло Освальдо признался, что после ухода из футбола чувствует себя отлично и ни о чем не жалеет. В прошлом году 31-летний форвард завершил карьеру и стал рок-музыкантом.

«Я начал ненавидеть то, что всегда любил, – цитирует Освальдо La Gazzetta dello Sport. – Футбол достоин уважения, а я больше люблю барбекю и пиво, чем деньги.

В декабре 2016 года со мной связался Хорхе Сампаоли, когда он работал в «Севилье». Он сказал мне: «Я ничего не требую от тебя. Делай что хочешь, на поле и вне его, но мне нужен нападающий». Я ответил ему: «Босс, скоро же фестиваль Cosquín Rock!» И Сампаоли сказал: «Я совсем забыл. Конечно, ты не можешь его пропустить».

Последним клубом в карьере форварда стал «Бока Хуниорс», который избавится от Освальдо через две недели после приобретения – перед игрой форвард провел девушку в номер отеля, нарушив дисциплинарные правила.

На счету нападающего 14 матчей и 4 гола в составе «скуадры адзурры».

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