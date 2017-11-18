Бывший игрок сборной Бразилии Кака: «Тренировать «Милан»? Почему нет?»

После завершения сезона-2017 в MLS 35-летний Кака ушел из «Орландо» как свободный агент.

«У меня нет контракта, но я все еще игрок. В ближайшие недели решу, чем заниматься в будущем. Я останусь в футболе как тренер или спортивный директор. Но это в будущем. Чтобы заняться тренерством, нужно почувствовать тягу к этому. Я мог бы воплотить то, чему научился у Жозе Моуринью или Карло Анчелотти.

Стать тренером, как Зидан? Зизу уникален как игрок и как тренер. Коучинг для него. Могу ли я тренировать «Милан»? Почему нет? «Милан» в моем сердце, как и все клубы, в которых я играл. Мои двери открыты для всех», – приводит слова Кака Football Italia.

Кака – чемпион мира-2002, победитель Кубка Конфедераций в 2005-м и 2009-м годах.

В 307 матчах за «Милан» бразилец забил 104 гола.

С «россонери» Кака выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубки Италии и УЕФА.

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