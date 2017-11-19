Getty Images
Буффон и Бардзальи не отошли от шока стыковых и начнут игру с «Сампдорией» на скамейке
Такую катастрофу нелегко пережить.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри подтвердил, что Джанлуиджи Буффон и Андреа Бардзальи начнут матч Серии А с «Сампдорией» на скамейке запасных.
«С точки зрения физики оба в порядке. Но они пока отходят от столь глубокого разочарования. Жизнь продолжается, и они это преодолеют», – заверил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta dello Sport.
- Буффон и Бардзальи отыграли все 180 минут двухматчевого противостояния со сборной Швеции (0:1, 0:0).
- Сборная Италии впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.
- После ответной игры со скандинавами и Буффон, и Бардзальи завершили карьеру в «скуадре адзурре».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте