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Буффон и Бардзальи не отошли от шока стыковых и начнут игру с «Сампдорией» на скамейке

Буффон и Бардзальи не отошли от шока стыковых и начнут игру с «Сампдорией» на скамейке
Eurosport

47 мин. назад

Такую катастрофу нелегко пережить.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри подтвердил, что Джанлуиджи Буффон и Андреа Бардзальи начнут матч Серии А с «Сампдорией» на скамейке запасных.

«С точки зрения физики оба в порядке. Но они пока отходят от столь глубокого разочарования. Жизнь продолжается, и они это преодолеют», – заверил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta dello Sport.

  • Буффон и Бардзальи отыграли все 180 минут двухматчевого противостояния со сборной Швеции (0:1, 0:0).
  • Сборная Италии впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.
  • После ответной игры со скандинавами и Буффон, и Бардзальи завершили карьеру в «скуадре адзурре».

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