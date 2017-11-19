Буффон и Бардзальи не отошли от шока стыковых и начнут игру с «Сампдорией» на скамейке

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри подтвердил, что Джанлуиджи Буффон и Андреа Бардзальи начнут матч Серии А с «Сампдорией» на скамейке запасных.

«С точки зрения физики оба в порядке. Но они пока отходят от столь глубокого разочарования. Жизнь продолжается, и они это преодолеют», – заверил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta dello Sport.

Буффон и Бардзальи отыграли все 180 минут двухматчевого противостояния со сборной Швеции (0:1, 0:0).

Сборная Италии впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.

После ответной игры со скандинавами и Буффон, и Бардзальи завершили карьеру в «скуадре адзурре».

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