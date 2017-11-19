Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри: «Сборная Италии входит в мои планы, но не сейчас»

Аллегри ответил на вопрос, не хотел бы он возглавить сборную Италии.

«Точно нет. Это входит в мои планы, но не сейчас. У меня контракт с «Ювентусом» и я счастлив здесь.

Вернемся к разговору о сборной через несколько лет, если об этом будет идти речь. Сейчас же я совершенно точно не стану тренировать национальную команду», – цитирует Аллегри Football Italia.

Сборная Италии под руководством Джампьеро Вентуры впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.

Главным кандидатом на роль тренера национальной сборной является Карло Анчелотти.

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