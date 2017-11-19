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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри: «Сборная Италии входит в мои планы, но не сейчас»
Коуч пока не готов отказаться от работы в клубе.
Аллегри ответил на вопрос, не хотел бы он возглавить сборную Италии.
«Точно нет. Это входит в мои планы, но не сейчас. У меня контракт с «Ювентусом» и я счастлив здесь.
Вернемся к разговору о сборной через несколько лет, если об этом будет идти речь. Сейчас же я совершенно точно не стану тренировать национальную команду», – цитирует Аллегри Football Italia.
- Сборная Италии под руководством Джампьеро Вентуры впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.
- Главным кандидатом на роль тренера национальной сборной является Карло Анчелотти.
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