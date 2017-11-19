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Арбитр не засчитал гол Лоренцо Инсинье «Милану» из-за офсайда, но посмотрел повтор и передумал
Система VAR в действии.
Инсинье открыл счет в матче на 33-й минуте. Боковой арбитр зафиксировал офсайд, но после протестов игроков «Наполи» главный арбитр обратился к видеоповтору.
После просмотра записи рефери засчитал гол.
- «Наполи» победил «Милан» со счетом 2:1.
- Система VAR была введена в Италии с сезона-2017/18.
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