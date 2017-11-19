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Штрафной удар, который объясняет, что такое «Милан» сейчас

Штрафной удар, который объясняет, что такое «Милан» сейчас
Eurosport

53 мин. назад

Десяток трансферов не вернул «россонери» статус суперклуба.

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл на выезде «Наполи» (1:2) и потерпел шестое поражение в сезоне.

Идеальной иллюстрацией плачевного состояния «красно-черных» стал стандарт на 94-й минуте: в штрафную «Наполи» стянулись все игроки гостей и даже Джанлуиджи Доннарумма, но Лукас Билья бездарно навесил в ту точку, где не было ни одного партнера.

  • Летом 2017 года «Милан» потратил на трансферы 194 млн евро.
  • В результате поражения «россонери» с 19 очками остались на седьмой строчке Серии А.
  • У «Наполи» 35 баллов и первое место.

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