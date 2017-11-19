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Штрафной удар, который объясняет, что такое «Милан» сейчас
Десяток трансферов не вернул «россонери» статус суперклуба.
В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл на выезде «Наполи» (1:2) и потерпел шестое поражение в сезоне.
Идеальной иллюстрацией плачевного состояния «красно-черных» стал стандарт на 94-й минуте: в штрафную «Наполи» стянулись все игроки гостей и даже Джанлуиджи Доннарумма, но Лукас Билья бездарно навесил в ту точку, где не было ни одного партнера.
- Летом 2017 года «Милан» потратил на трансферы 194 млн евро.
- В результате поражения «россонери» с 19 очками остались на седьмой строчке Серии А.
- У «Наполи» 35 баллов и первое место.
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