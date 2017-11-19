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«МЮ» уступил антирекорд по поражениям на старте сезона какому-то «Беневенто»

«МЮ» уступил антирекорд по поражениям на старте сезона какому-то «Беневенто»
Eurosport

10 мин. назад

Неудачам новичков Серии А нет края.

«Беневенто» в матче 13-го тура Серии А проиграл одному из соседей по дну таблицы «Сассуоло» – 1:2. Победный мяч гости забили на 94-й минуте.

Для «Беневенто» это поражение стало 13-м в 13 матчах сезона. Итальянский клуб установил антирекорд для клубов топ-5 лиг Европы: худший показатель до этого принадлежал «МЮ», который в сезоне-1930/31 проиграл 12 матчей подряд.

  • «Беневенто» впервые в истории выступает в Серии А.
  • Клубу тяжело будет прервать серию неудач: команда встречается с «Аталантой» на выезде и с «Миланом» – дома.

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