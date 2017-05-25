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    1:00
    25.05.17
      Чемпионат Италии. Серия В • Плей-офф за место в дивизионе
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
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      Чемпионат Италии. Серия В - 25 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем – на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 25 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче – ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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