19-летний шкет из Серии В унизил соперника финтами, которые не снились Месси и Роналдиньо

Риккардо Орсолини будет играть в Серии А, даже если «Асколи» туда не попадет. В матче второго дивизиона против «Специи» игрок молодежной сборной Италии уничтожил Франческо Мильоре: сначала юниор развернулся вокруг соперника, а затем пропустил защитника вперед, заставив того плюхнуться на газон.

Орсолини забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 21 матче Серии В-2016/17.

На Орсолини претендуют «Ювентус», «Наполи», «Милан» и «Челси». Продажа футболиста может принести «Асколи» 6 млн евро.

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