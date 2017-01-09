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19-летний шкет из Серии В унизил соперника финтами, которые не снились Месси и Роналдиньо

19-летний шкет из Серии В унизил соперника финтами, которые не снились Месси и Роналдиньо
Eurosport

9 ч. назад

Риккардо Орсолини пора на повышение.

Риккардо Орсолини будет играть в Серии А, даже если «Асколи» туда не попадет. В матче второго дивизиона против «Специи» игрок молодежной сборной Италии уничтожил Франческо Мильоре: сначала юниор развернулся вокруг соперника, а затем пропустил защитника вперед, заставив того плюхнуться на газон.

  • Орсолини забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 21 матче Серии В-2016/17.
  • На Орсолини претендуют «Ювентус», «Наполи», «Милан» и «Челси». Продажа футболиста может принести «Асколи» 6 млн евро.

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Чемпионат Италии. Серия В

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