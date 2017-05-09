Команда Дженнаро Гаттузо вылетела из Серии В, пропустив меньше всех в лиге

В матче 40-го тура Серии В «Пиза» потерпела поражение от «Читаделлы» со счетом 1:4 и потеряла шансы на сохранение прописки во втором итальянском дивизионе.

Команда Дженнаро Гаттузо пропустила всего 33 мяча в 40 матчах – лучший результат в лиге. Но «Пизу» погубило абсолютно худшее нападение – 23 гола. Никто из остальных команд Серии В не забил меньше 33 мячей.

Гаттузо возглавил «Пизу» в августе 2015 года. В первом же сезоне его команда завоевала путевку в Серию В.

31 июля 2016 года Дженнаро покинул «торри», назвав ситуацию в клубе неприемлемой, но в начале сентября вернулся.

Турнирная таблица Серии В, где у «Пизы» все плохо

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