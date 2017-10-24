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«Жальгирис» за 3 последних тура растерял отрыв в 8 очков и проиграл чемпионат, коуч подал в отставку

«Жальгирис» за 3 последних тура растерял отрыв в 8 очков и проиграл чемпионат, коуч подал в отставку
Eurosport

1 час назад

Нового коуча литовский топ-клуб уже нашел.

В воскресенье стал известен новый чемпион Литвы. Обладателем титула стала команда «Судува».

Клуб завоевал чемпионство в последнем матче сезона. За три тура до конца «Жальгирис» обгонял «Судуву» на 8 очков, но в 26-м туре команда из Вильнюса сыграла вничью, в 27-м потерпел поражение, а в последнем, 28-м туре, его ждала очная встреча с главным конкурентом за титул.

В золотом матче сезона «Судува» разгромила «Жальгирис» со счетом 3:0 и вырвала титул.

  • Спустя два дня после золотого матча главный тренер «Жальгириса» Валдас Дамбраускас подал в отставку.
  • «Жальгирис» уже нашел замену главному тренеру. Новым коучем литовского клуба стал экс-менеджер БАТЭ Александр Бразевич.

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