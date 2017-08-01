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Marca: форвард «Реала» Криштиану Роналду досрочно завершил отпуск ради подготовки к Класико
Португалец спрятался на клубной базе от орущих детей и судебных приставов.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду 1 августа провел первую тренировку на клубной базе, хотя у него оставались еще 5 дней отпуска. 32-летний футболист работает по индивидуальной программе, поскольку остальная команда находится в США.
Роналду желает как можно лучше подготовиться к первой игре за Суперкубок Испании против «Барселоны» (13 августа).
- Отпуск Роналду был продлен из-за участия в составе сборной Португалии на Кубке Конфедераций-2017.
- 31 июля Криштиану дал показания по делу об уклонении от налогов. По информации AS, португальцу грозит реальный, а не условный тюремный срок.
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