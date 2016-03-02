Политик, миллионер, филантроп. Как экс-защитник «Милана» Каха Каладзе живет после футбола

12 мая 2012 года 34-летний Каладзе завершил карьеру, а через полгода стал министром энергетики и природных ресурсов Грузии: в партийном списке демократической коалиции «Грузинская мечта» он шел под первым номером. Параллельно Каха занял должность вице-премьера Грузии.

" Поначалу мне было тяжело. Я уходил из дома рано утром, а возвращался на рассвете, потому что хотел разобраться во всем. Не могу сказать, что я не был к этому готов. Когда я еще играл в футбол, у меня был бизнес, который я построил самостоятельно. Это был банк – небольшой, очень чистый, без потерь. Так что качества, необходимые хорошему менеджеру, у меня присутствуют. А за 12 лет футбольной карьеры я заработал достаточно, чтобы отказаться от зарплаты вице-премьера. "

Позже выяснилось, что всю зарплату (примерно 8,5 тысяч долларов) и премии министр ежемесячно перечисляет онкологической больнице в Тбилиси.

Ниже – еще шесть актуальных историй из жизни Каладзе.

Женился

У Кахи и Ануки (модный грузинский дизайнер) было двое детей, но не было времени для свадьбы: жена Каладзе рассказала, что платье и костюм пылились в шкафу два месяца. Уже после церемонии (июнь 2013 года) у них родился третий ребенок.

«Детей воспитывает Ануки, а не няни. Но и у меня всегда находится время на общение с сыновьями. Старший – Леван – меня слушается, хотя у него достаточно сложный, упрямый характер. Я хотел бы, чтобы он стал футболистом, но Леван интереса к мячу не проявляет. Зато средний – Каха – жить не может без мячика. У младшего – Ваче – пока что не проявился характер – интересно, каким он будет», – рассказывал двукратный победитель Лиги чемпионов.

Провел прощальный матч

31 мая 2013 года в Тбилиси приехали Барези, Мальдини, Шевченко, Индзаги, Бобан, Каннаваро, Тони, Коуту, Росси, Гроссо и Шюкюр, а тренерами были Фатих Терим и Александр Чивадзе. 60-тысячный стадион «Динамо» заполнился на 100% – все доходы пошли на благотворительность в Грузии. В первом тайме Каладзе играл за «Милан», во втором – за команду своих друзей. Итог – 3:1 в пользу «россонери».

Занялся благотворительностью

Еще во времена игровой карьеры Каладзе основал фонд Kala Foundation. Одной из первых акций при поддержке этой организации была помощь беженцам в Южной Осетии в августе 2008-го.

Изначально фонд Кахи декларировал три цели (развитие спорта, содействие просвещению и осуществление социальных программ в Грузии), но сейчас Kala Foundation сфокусирован на продвижении детско-юношеского футбола в стране. Средства поступают от основателя: Каладзе до сих пор владеет бизнесом на Украине (гостиница), а два года назад продал там сеть ресторанов.

Боролся с наводнением

В июне 2015 года Тбилиси пострадал от жуткого наводнения: погибли 12 человек, без вести пропали еще 24, а финансовый ущерб составил 23 миллиона долларов. В ликвидации последствий катастрофы участвовал вице-премьер правительства, министр энергетики и природных ресурсов Каха Каладзе.

Тем же летом Каладзе инспектировал стадион «Динамо», который готовили к матчу за Суперкубок УЕФА. «Грузия становится более узнаваемой. Уверен, несколько лет назад мы и представить не могли, что сможем провести матч такого уровня. Взять хотя бы стадионы, которые не были готовы. Государство потратило около 8 миллионов евро на подготовку инфраструктуры к этой игре», – говорил Каха в интервью UEFA.com.

Прокачал стиль

Русский GQ поставил Каладзе на шестое место в рейтинге самых стильных иностранцев – ниже Бекхэма, но выше Ди Каприо, Гвардиолы и Джареда Лето.

Добавил Грузии газа

Грузия закупала газ у Азербайджана, но затем Каладзе пожаловался, что его стране недостаточно 6 миллионов кубометров газа ежедневно – в идеале нужны 11 миллионов. Из-за этого Каха организовал тайные переговоры с «Газпромом» и задумался о закупках у Ирана (через территорию Армении). В Азербайджане министра тут же раскритиковали – можно даже прочитать текст, где его назвали предателем.

На днях Каладзе все же договорился с госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) об увеличении поставок на 500 млн кубометров в год. Сейчас бывший защитник «россонери» обсуждает с соседями скидку на газ – те сами согласились снизить цену, чтобы не терять важного клиента. Похоже, Каладзе-дипломат так же успешен, как Каладзе-футболист.

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