Человек, который изменил все. На уход Йохана Кройфа

Британский журналист Дэвид Миллер называл его Пифагором в бутсах. Голландский хореограф Руди ван Данциг ставил его выше великого танцора Рудольфа Нуреева. У Марка ван Бастена сложилась теория, почему Йохан Кройф оказал такое влияние на футбол: «У него была настолько идеальная техника, что еще в детстве его перестал интересовать этот аспект игры. С молодых лет он поглощал тактику, он понимал игру настолько глубоко, что всегда знал, чем завершится тот или иной эпизод».

Безудержная любовь Кройфа к футболу и, как следствие, постоянные нотации вызывали раздражение даже у партнеров по команде. Это все олицетворяет история, произошедшая на закате карьеры Йохана в США.

После того как тренер Гордон Брэдли закончил предматчевую установку и удалился из раздевалки, Кройф встал со своего места, вытер доску и, обратившись к команде, произнес: «Разумеется, парни, мы будем играть по-другому».

Голландская сборная середины 70-х тоже была его творением. Именно с его указания номинальный полузащитник Ари Хаан мог отправиться на позицию либеро. Именно Кройф давал задание молодому Джонни Репу разминаться, хотя сам в этот момент находился на поле. Бывший нападающий «Аякса» Джонни Босман рассказывал: «Кройф думал, что всегда прав. И, знаете, что самое смешное – он действительно всегда был прав».

«Аякс» времен раннего Кройфа был не более чем полупрофессиональным клубом, но через два месяца после его дебюта многое изменилось. Подержанная Skoda Ринуса Михелса припарковалась у ворот тренировочной базы. Вместе с Кройфом они стали авторами тотального футбола, хотя сами никогда его так не называли.

Голландский журналист Саймон Купер говорил: «Этот стиль игры основывался на передачах в одно касание, в котором игроки бесконечно менялись позициями в поисках свободного пространства. Каждый должен был думать как плеймейкер. Даже вратарь считался полевым игроком, которого от всех остальных отличали только перчатки».

Эти принципы Кройф перенес и в тренерскую карьеру. Так, одаренный нападающий Деннис Бергкамп иногда играл в обороне, чтобы понять мышление защитников. В «Барселоне» Кройф позволял вратарю Андони Субисаррете действовать в роли левого вингера, чтобы тот прокачал футбольные навыки.

Став тренером «Аякса» в 1986 году, Кройф первым делом пытался вернуть фирменный голландский стиль, которого на тот момент уже не существовало. Его команда играла с двумя вингерами, вратарем-гонялой и только тремя защитниками при владении мячом. Все это сбивало с толку его игроков. Во время одного из первых матчей защитник Эдо Опхоф даже подбежал к молодому тренеру за инструкциями. Все это было частью того, что Кройф называл процессом обучения.

Культурный шок в раздевалке стал неотъемлемой частью первых дней работы Йохана в «Барселоне». «Он подошел к доске, нарисовал трех защитников, двух вингбеков и центрального нападающего. Мы посмотрели друг на друга и сказали про себя: «Что это, черт возьми, такое?» Это была эпоха 4-4-2 и 3-5-2. Мы просто не могли поверить, что может быть столько нападающих и так мало защитников. Это была настоящая революция», – вспоминал полузащитник той «Барселоны» Сакристан Эусебио.

Защищая написанную им расстановку 3-4-3, Кройф прибегал к разным аргументам. «Если вы играете с четырьмя защитниками и двумя нападающими, то у вас остается только шестеро игроков против восьми в середине поля. Это заведомо проигрышная ситуация для вас. Меня подвергали критике за такую игру, но это самая идиотская мысль, которую я когда-либо слышал. Нам просто нужно было заполнить центр поля игроками. Я предпочитал выиграть 5:4, нежели 1:0».

Журналист El Mundo Deportivo Ориоль Доменек, выступавший в академии «Барселоны» в эпоху Кройфа, вспоминал: «При нем открылись большие возможности для таких худощавых игроков вроде меня. Когда я играл в Ла Масии, Пеп Гвардиола совсем не отличался физическими данными, но именно Кройф сказал, что из него вырастет прекрасный футболист. Без него не было бы ни Хави, ни Иньесты, ни Тьяго».

Действительно, на момент прихода Кройфа «Барселона» отбирала только тех игроков, чей рост превышал установленный барьер в 1,80 см. Голландец пересмотрел всю систему подготовки, указывая на то, что футболисты со скромным телосложением могут прессинговать соперника как самые настоящие крысы.

Под влиянием Кройфа команды всех возрастов подражали его революционному подходу, используя схему 3-4-3 с акцентом на контроль мяча. Защитник Альберт Феррер рассказывал: «Йохан точно знал, какие игроки ему требуются. Он был убежден, что это путь вперед».

Маниакальная тяга к тактике вовсе не означала, что Кройф не уделял внимания мотивационным приемам. Особенно показательным получился матч Кубка Кубков против «Кайзерслаутерна» в 1991 году. После победы в первой игре 3:1 каталонцы уступали на своем поле с минимальным счетом. В перерыве им требовалась помощь тренера.

«Когда Кройф вошел в раздевалку, мы ожидали настоящей бури эмоций. Вместо этого он просто потер руки и сказал: «Черт возьми, парни, сегодня ******* [очень] холодно».

«Наш сезон был на грани срыва, а все, что он сделал, это посетовал на холод. Давление как рукой сняло. Он был уверен, что команда, построенная по его образцам, добьется желаемого результата», – рассказывал защитник Мигель Анхель Мойя.

Несмотря на еще один пропущенный мяч во втором тайме, гол Хосе Бакеро на 89-й минуте обеспечил «Барселоне» выход в следующую стадию турнира. Это был поворотный момент того сезона, Кройф как всегда оказался прав.

«Сейчас у меня такое ощущение, что я побеждаю со счетом 2:0 в первом тайме матча, который еще не закончился. Но я уверен, что в конечном итоге выиграю», – рассказывал Кройф в феврале 2016 года.

Сравнить собственную борьбу с раком со сценарием футбольного матча, пожалуй, мог только он. Человек, построивший, по словам Гвардиолы, игровой собор. «Наша с вами задача – сохранить его и отреставрировать», – говорил Пеп.

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