«Отказал гею, и меня убрали из команды». Как русский победитель конкурса Nike играет в Швеции

– С января вы выступаете в пятом дивизионе за команду «ИК Торд». Все так плохо?

– Нет, просто я живу в Йенчепинге (население: 125 тысяч человек – Прим. Eurosport.ru) и не могу из него выехать. Если перееду в другой город, то получится пройти просмотр сразу во второй-третьей по силе лиге. В Швеции хорошо отлажены социальные лифты в сфере футбола.

– Что держит вас в Йенчепинге?

– Вид на жительство, который пока не готов.

– Объясните.

– Изначально я приехал в страну по спортивной визе. Через год встретил местную девушку и подал документы на временный вид на жительство. Он помогает устроиться на обычную работу, получить одинаковые со шведами права. Единственное исключение – нельзя голосовать на выборах. Сейчас мое дело на рассмотрении. Надеюсь, отказа не будет. Я уже имею равные возможности с местными. Только нет официальной бумаги. Пока она готовится, я не могу менять адрес.

– Как неудобно.

– Да, вот в январе ездил на просмотр в клуб из Мальмё, который тренирует Сергей Пригода (бывший защитник «Торпедо», чемпион СССР – Прим. Eurosport.ru). В итоге не перешел туда из-за этого правила. Думал, что процесс займет меньше времени, а то документы уже год рассматривают.

– С девушкой в официальном браке?

– Для вида на жительство этого не требуется. Мы просто живем вместе. Есть такой шведский термин «самбо» – совместное проживание.

– Зарабатываете только футболом?

– Нет, команда устроила в фирму, которая занимается логистикой. В Швеции вообще распространены огромные склады, я работаю на одном из таких. Там хранится куча товаров разных фирм: Volvo, Media Markt, ИКЕА, Husqvarna. Моя задача – ездить на трюке. Это такая машина с тележками, я собираю товар и передаю человеку. Дальше он направляет коробки заказчикам.

" В Швеции даже детских тренеров нет, потому что им ничего не платят. Тренируют в основном родители "

– До этого приходилось работать вне футбола?

– Да какой там… Впервые в жизни.

– На складе получаете больше, чем в «ИК Торд»?

– Значительно. Футболом зарабатываю совсем чуть-чуть. Общую сумму говорить не буду, но если сравнивать с зарплатой с «Содре» (Первый клуб Лаптева в Швеции – Прим. Eurosport), сейчас по деньгам даже выигрываю. А в «Содре» я получал 20 тысяч крон – это 160 тысяч рублей. Правда, налог – 33%, плюс цены выше, чем в России.

– Игра за «Содру» тоже была не основной работой?

– Тогда я только приехал, поэтому по закону не мог работать нигде, кроме футбола. Но вообще, здесь дополнительно работают даже ребята из Премьер-лиги. Конечно, есть топы, которые прилично получают, но футбол в Швеции – это не хоккей. Вот в хоккее крутятся большие деньги. А футбол тут как хобби.

– Серьезно?

– В России – академии, с детства по две тренировки в день, сборы. В Швеции даже детских тренеров нет, потому что им ничего не платят. Тренируют в основном родители. Да, в больших клубах есть какие-то секции, но их минимум. В этой стране никто не загоняется по поводу футбола. Это в России – только попал в дубль, сразу пальцы веером, ты как бы профессионал, подписываешь контракт. Здесь такого нет. Хотя в прошлом году шведская молодежка выиграла Евро.

– За счет чего?

– Во-первых, в каждой команде есть молодые игроки. Они постоянно в движении, ездят на просмотры в Англию, Голландию. Даже те, кто сейчас в пятой лиге, там были. Во-вторых, развита социальная мобильность внутри страны. Швеция небольшая, переехал учиться в другой город – сразу нашел на новом месте команду. Если у молодых есть желание, им легко подниматься, никто не препятствует росту.

– Какая посещаемость в пятой шведской лиге?

– Недавно играли дерби, человек 200 пришли. Больше радуют поля – везде натуральные, никаких огородов, просто сказка. В России такого качества нет даже в Премьер-лиге. Еще я попытался сосчитать, сколько полей в Йенчепинге, и сбился, потому что их очень много. Причем забором они не огорожены: выходи и играй, все в твоем распоряжении. Кстати, здесь женского футбола больше, чем мужского в России. Например, моя девушка играет в третьем по силе дивизионе.

– Изначально вы приехали в «Содру». В прошлом году команда вышла в Премьер-лигу, но вас в ней уже не было. Почему?

– Коуч, который меня подписал, быстро ушел. Нового подняли из дубля. До этого он никогда не работал во взрослом футболе и очень хотел показать результат.

– Отношения с ним не сложились?

– Он сказал, что у него проблемы с английским: «Извини, я не буду переводить, а по-шведски ты не понимаешь. Поэтому не рассчитываю на тебя». Хотя перед этим мы несколько раз говорили, он обещал, что клуб наймет мне учителя. Потом я подходил с вопросами, когда же это случится, а он уходил от ответов. Здесь не так, как России, где тебе снимают квартиру, решают все вопросы. Меня просто бросили: «Занимайся своими делами сам». Я не знал, к кому обратиться, было очень тяжело.

" В своей толерантности шведы, видимо, запутались. Они теперь не знают, кого защищать: геев или мигрантов, которые нападают на них "

– И вас отдали в аренду?

– «Содра» сказала, что не рассчитывает на меня, за два дня до закрытия трансферного окна. И предложила такие варианты: дубль или фарм-клуб из четвертой лиги. Я только потом узнал, что меня на понт взяли. Контракт был с первой командой, и, по условиям, они не имели права переводить в дубль. Но тогда началась паника, я стал спрашивать у ребят по поводу агента. Один парень откликнулся, сказал, что у знакомого нет лицензии, но он со связями. Оказалось, что этот человек – хороший друг президента «Хускварны». За день оформили аренду, я сыграл первые семь игр в основе, потом человек пишет в Snapchat: «Как дела?» – «Все нормально» – «Тогда давай отрабатывай, присылай фотки».

– В смысле?

– Он оказался геем.

– Вы послали его?

– Да как пошлешь? Он ведь засудит, потому что здесь это дело разрешено. Я мягко отказал. Он ответил: «Тогда мы больше не работаем». Ха, конечно, не работаем. И меня убрали из состава.

– Не пытались поговорить с тренером?

– О чем? Сказать, что агент – гей? Это считалось бы гомофобией. В «Содре» я подписывал бумагу на эту тему.

– Какую еще бумагу?

– На тренировке произошла небольшая стычка с одноклубником. Покричали немного, такое везде бывает. Но для шведов это неприемлемо, потому что они даже в подкатах не стелются. Меня на неделю отстранили от занятий, наложили штраф и подсунули бумагу со множеством пунктов, в том числе с гомофобией: «Подписывай. Если будешь показывать непристойное поведение, контракт автоматически разрывается».

– В Швеции много геев?

– Стараюсь не обращать на них внимания, но часто замечаю. В основном девушки за ручку ходят, но парней тоже видел. Хотя сейчас это опасно из-за мигрантов.

– Арабов?

– Из многих стран: Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, Сомали. Ходят здесь в парандже, даже пытаются устанавливать свои порядки. Например, совместные церкви. В здании была одна – христианская, стала общая. В школе свинину отменили. Неудобно говорить, но в стране постепенно забывают традиции, которые складывались веками. В своей толерантности шведы, видимо, запутались. Они теперь не знают, кого защищать: геев или мигрантов, которые нападают на них.

– Мигранты живут на пособия?

– Это ужас. Знаешь, сколько им платят? Столько, что можно не работать и комфортно себя чувствовать. Правда, для этого надо посещать школу. Только они там не учатся, а в вай-фае сидят. Еще каждую неделю биржа труда устраивает сходки – приходишь, отчитываешься о поиске работы. Куратор их спрашивает: «Ну что, нашли? Отдали свое CV?» – «Мы не хотим работать, нам не нравится это место». И сидят дальше на пособии.

Маразм, но шведы говорят: «И что? Это их дело. Люди бегут от войны. Представь, что ты будешь делать, если в России начнется война, и на дом соседей упадет бомба». Шведы считают, что мигранты приезжают не по своей воле. Хотя когда я не работал, девушка постоянно повторяла: «Как это ты не работаешь?». Потом я устроился, сам ей говорил: «Да не работай». Она отвечала: «Нет, я хочу». Для них солидно, если ты работаешь. Бездельники тут, как белые вороны. В Швеции люди учатся, но все равно пытаются подрабатывать. Они быстро уходят из семьи, ценят самостоятельность.

– На что живет молодежь?

– Здесь бесплатное образование, плюс университет платит каждому студенту 3 тысячи крон в месяц (24 тысячи рублей – Прим. Eurosport.ru). Еще 6 тысяч можно брать как кредит. Закончил учиться – постепенно отдаешь. Он почти без процентов. При этом на жилье хватит даже 2 тысячи – в городе есть маленькие студенческие квартиры: 15-20 метров.

– До 12 лет вы тренировались в академии «Локомотива». Кто из одноклубников стал профессионалом?

– Алишер Джалилов сейчас в «Рубине». Сергей Зуйков играл за «Волгарь» переходные матчи против «Анжи». Кротов в «Уфе» – я смотрелся интереснее него.

– Почему ушли из «Локомотива»?

– Год пробыл в черкизовском интернате, но отец забрал. Просто у нас один парень жил в комнате с представителем Таджикистана. В итоге этот русский парень стал по-таджикски разговаривать. У меня тоже пошли странные замашки – жаргон, непонятные фразы. В интернате вообще никто за нами не следил, делали, что хотели. Старшие прижимали, мы ответить не могли.

– И вы попали в футзал.

– Да, взяли дубль «Спартака-Щелково», я там был самым молодым. Но у команды закончились деньги, их разворовали. Подробностей не помню, но понятно, что не те люди управляли. Я начал бегать на КФК, ЛФЛ, в бизнес-лигах. Потом закончил школу, и пришлось определять, куда идти учиться. Хотел в журналистику, но для этого надо умным быть. Тогда отец сказал: «Сходи в армию, а после будешь готовиться к поступлению в вуз». И тут появился Nike Chance.

" Не скажу, что я – лучший, но был в топе. А выиграли два защитника и парень, который две недели ходил в гипсе. Как это возможно? "

– В чем была суть программы?

– Набрать парней от 16 до 20 лет, у которых нет контракта с профессиональным клубом. Мой план был просто поучаствовать и выиграть бутсы. Я не верил в поездку в Барселону, которую обещали для победителей. Думал, что это рекламный ход. Но все оказалось серьезно. Сначала прошел отбор в восьми крупных городах – каждый сдавал кучу тестов. Тех, кто преодолел этот этап, собрали в Сокольниках, чтобы выбрать четырех финалистов.

– Каким образом?

– Играли 11 на 11, главный скаут – Андрей Талалаев. Я попал в число победителей, нас повезли на суперфинал в Барселону. Там из 100 человек отобрали 16.

– Правда, что после Барселоны вас повезли в турне, где вы играли против молодежек «МЮ», «Ювентуса», сборной США?

– Да, а тренером сделали Джимми Гилигана, который в прошлом году возглавлял «Ноттингем». Помню шикарные условия в поездках: если что-то случалось, бесплатно везли в больницу. Жмут бутсы – пошел и взял новые. Селили в лучшие отели. В них было все, что пожелаешь.

– Водили по крутым местам?

– Да, ходили в Голливуд на Аллею звезд, в «Диснейленд», на пляж «Венеция», на матч «Лейкерс». Кстати, на баскетболе видел Гвардиолу и LMFAO (дуэт, знаменитый песней I’m sexy and I know it – Прим. Eurosport.ru). В Турине мы смотрели игру «Ювентус» – «Фиорентина», еще была экскурсия по «Олд Траффорд», посещение тренировки «Юнайтед» и фотографирование со всеми игроками. В моей группе во «ВКонтакте» есть описание поездки, по ней можно фильм снимать.

– Трое лучших по итогам турне прошли в академию Nike?

– Я бы не сказал, что они – лучшие. Да и неизвестно, академия – это хорошо или нет. Конечно, все хотели попасть в нее, чтобы продолжить приключение. Мы находились в турне чуть больше месяца, это была сказка. Мечтали продлить ее. Но изначально ведь стояла задача, чтобы все 16 парней подписали профессиональные контракты. Многие так и сделали после турне. А эти трое полгода торчали в академии.

– Кто попал в приличный клуб?

– Серб Петар Голубович выиграл Евро до 19 лет и подписал контракт с «Ромой». Последний сезон он провел в аренде в «Пизе». У двух бельгийцев вообще имелся агент. Все знали, что они блатные, как-то попали в программу, хотя уже считались профессионалами. В итоге сейчас один из них в клубе из Эйндховена, другого, Исмаила Х’Майдата, полгода назад взяла «Рома».

– Победители остались в футболе?

– Итальянец Ди Лауро уже не играет, вроде стал фотографом. Про маленького из Колумбии не в курсе. Испанец Бальби год провел в Исландии, взял кубок с «Рейкьявиком», но сейчас просто отдыхает. Он тоже блатной. Мне кажется, у него родственные связи с Суаресом. Открываю его фейсбук и не понимаю, что я сделал не так. У этого Бальби веселая жизнь, он ходит на каждый матч «Барселоны».

– Причем здесь Суарес?

– Ходили такие слухи, тем более Бальби наполовину уругваец.

– Читал, что вы лидировали почти по всем показателям, но в итоге не попали в тройку.

– Так и было. Не скажу, что я – лучший, но был в топе. А выиграли два защитника и парень, который две недели ходил в гипсе. Как это возможно? Зачем ребята забивали голы, причем здесь два защитника? У всех появились вопросы. Непонятно, как делали выбор. Те же бельгийцы, что, слабые были, что ли?

– Да, и за год меня там шесть месяцев не было – ездил на всякие просмотры. Сначала летал в Брюгге. Отыграл матч, но тренер сказал, что я не нужен. Дальше возник вариант с Чехией – попал в «Спарту». В основу – рано, во второй команде играли парни любого возраста – тяжело с ними конкурировать, а третья команда – до 21 года. Мне было 19. Я тянул U-21, только они туда никого не подписывали. В общем, руководство месяц думало, брать меня или нет. Состоялся круглый стол, на нем все решилось. Тренер молодежки потом рассказал, что трое выступили за меня, а четверо – против.

– Куда дальше поехали?

– В «Слован». Там даже дали контракт 1+1: год со второй командой, потом с основой. Но я приехал в ноябре, сезон закончился, а тренировки начинались через два месяца. Я готов был ждать, только позвонил тренер из академии Nike и сказал, что со мной хочет поговорить шведский агент. «Кирюх, поедешь в первую лигу?» – «Нет» – «Почему?» – «В Чехии дали контракт» – «Ну сгоняй в Швецию, посмотри, они за все платят». Почему бы нет? Я находился в отличной форме, коуч вцепился. Сразу оформили все бумаги. Приехал, и через месяц тренер ушел из команды.

– Из Чехии не звонили?

– Мы общались по почте. Я объяснил, что в Швеции ждать не хотят и зовут сразу в первую команду. Да, первая лига, но уже взрослый футбол. Посчитал, что там будет лучше.

– В России пытались устроиться?

– Предлагали куда-то на север, но бросать все ради неизвестно чего – это сложно. Еще ездил на просмотры в «Анжи» и «Рубин». Их устраивал Nike, который сотрудничал с этими клубами. Оттуда просто звонили: «Посмотрите парня». Клуб что, откажет? Какой смысл ему отношения портить.

– Почему не закрепились?

– С «Анжи» смешно получилось. Тренировался две недели на сборе в Сочи, играл, забивал, комфортно чувствовал. Потом тренировку отменили из-за дождя, на следующий день – снова. На третий день просыпаюсь с утра, спускаюсь в холл, а ребята в автобус грузятся. Я такой: «Коуч, вы куда?» – «Все, сборы закончились из-за плохой погоды, но у тебя отель еще оплачен. Оставайся тут, а мы домой – в Дагестан» – «Не понял» – «Мы не благотворительная организация, всех подряд не берем».

– Кто это сказал?

– Агаларов. На сборе мне с ним нравилось, но это прощание – очень странное. Дальше поехал в дубль «Рубина». Тренер встретил, спросил, сколько лет. Ответил, что 19. Он говорит: «А что приехал-то? У нас в дубле 17-летние. Ну, ладно, побудь здесь, потом домой поедешь». Зачем только приезжал?

– Более странные тренеры попадались?

– В «Содру» пришел один, при котором мы ничего не делали. Даже на тренировках не бегали. Ребятам нравилось – напрягаться не надо, только тактика. А я реально мерз и думал: «Что это?». Приходилось оставаться после занятий, чтобы нагрузить себя. Кстати, этот тренер до сих пор в команде, и с ним «Содра» прилично идет в Премьер-лиге. Но тогда тренировки меня очень удивили.

– Вы в Швеции два с половиной года. Считается, что местные жители угрюмые.

– Когда я ехал, думал, что здесь ребята с бородой и топорами. На самом деле, все по-другому. Что-то им говоришь – пугаются. И сами боятся задеть, сказать не то, обидеть. Шведы очень сдержанные, но открытые, часто спрашивают, как дела, надо ли помочь. Еще не любят русских. Если ты – русский, то должен доказать, что к тебе можно нормально относиться. Даже девушка поначалу была расисткой.

– Что она делала?

– Я спрашивал: «Ханна, кому поможешь: русскому или мигранту?» – «Мигранту». Сейчас привыкла, любовь-морковь, говорит, что мне поможет.

– Правда, что в Швеции тяжело приобрести алкоголь?

– На город всего два алкомаркета. Если хочешь купить что-то, должен быть старше 20 лет. В обычном магазине продают только пиво, которое максимум с 2,5% алкоголя – такое можно пить с 18. Еще всегда надо предъявлять паспорт или карточку. Бывали случаи, что старик под 60 лет приходил покупать пиво, а ему говорили: «Покажите паспорт» – «Вы что, издеваетесь?» В итоге не продавали.

– Ночью даже алкомаркеты закрыты?

– Да. По будням они до шести. В субботу – до четырех. В воскресенье у них выходной. Хотя есть много ребят, которые этим незаконно промышляют. Шведы таким не занимаются – для них это низко. А вот мигранты затариваются в Германии – там алкоголь дешевле, потом в Швеции перепродают. На машине подъезжают в назначенное место и рассчитываются с тобой. На днях брат девушки хорошо закупился в Германии и Дании.

– Для продажи?

– Для себя – здесь дома у каждого по несколько ящиков стоит. В итоге брата полиция остановила и оштрафовала. Он превысил лимит алкоголя на машину. Попросили даже часть бутылок выкинуть.

– Какая традиция поразила?

– Здесь пытаются сделать праздник из мелочей. Испечь что-то, взять свежий хлеб в магазине, сходить с утра на ярмарку и купить клубнику – для местных что-то необычное, special. Это будет уже не просто завтрак. Еще у них есть традиция – Фика. Такого термина не существует больше нигде, а у них им обозначается кофейный перерыв. Местные пьют кофе постоянно – больше всех в мире.

" В нашей квартире дважды проходили вечеринки – и оба раза приезжала полиция. На третий раз из квартиры могут выгнать "

– Удивительно.

– Шведы вообще мало готовят дома. Если походить по городам, можно заметить, что больше всего здесь парикмахерских, кафешек и пиццерий. Весь город в них. Еще, конечно, азиатские рестораны.

– Даже в маленьком Йенчепинге?

– Их здесь полно. На маленьком участке – китайский, тайский, японский. Бургерных тоже много: «Макдоналдс», «Burger King», «Max». А чтобы найти продуктовый супермаркет, надо далеко идти. Что еще поражает – на работу шведы носят еду в ланч-боксах. Вроде столько заведений вокруг. В России вообще стыдно было бы. А здесь боксы – это нормально.

– Отдыхают люди хорошо?

– Они начинают работать с пяти-шести утра. С восьми – никто. В три-четыре уже заканчивают и идут на улицу. Там встречаются компаниями, ужинают, пьют пиво. Каждые выходные город пьяный – ради этого все работают целую неделю. Но напиваются здесь не как в России – до упаду, – а грамотно.

– Как это?

– Перед клубом собираются дома, поют. Это не просто вписка – пришли, нажрались, – а цивилизованное мероприятие. Они организуют игры, наряжаются, как в фильме «Великий Гэтсби». У девушек такие наряды, что вообще… Каждый раз они приходят в новом платье. Джинсы и футболку точно никто не надевает.

Шведы наслаждаются жизнью и за любую работу получают достойные деньги – минимум 15 тысяч крон (120 тысяч рублей – Прим. Eurosport) – даже в «Макдоналдс». И если они знают, что ты трудишься – неважно где, – то выразят респект. Никогда не посмотрят косо даже на самую непрестижную работу.

– Дороги хорошие?

– Идеальные, за ними очень следят. Пробок вообще нет. У некоторых дом в 60 км от города, и они каждый день мотаются сюда на работу и тренировку, потому что это занимает 30-40 минут. Кому ближе – ездят на велосипеде. Например, у нас под окнами сейчас стоит 30 велосипедов жильцов. Бывает, что их крадут. У меня уже два своровали, у девушки – один. Мы оставляем на улице в паркингах, закрываем на замок, но не помогает. Приезжают люди на фургонах, перерезают замок и везут в другой город на ярмарку. Поэтому на хороших велосипедах здесь мало кто передвигается – в основном ржавая рама, просто кусок железа, чтобы доехать.

– Зимой тоже на велосипеде?

– Да, в нашем городе не бывает снега. Точнее, он иногда выпадает, но такой дикости на дорогах, как в России, не происходит.

– Принято стучать на соседей за неправильную парковку?

– Я сам так делал. Решил проверить, как работает система. Под окнами четыре дня подряд стояли две машины – неприятно ведь. Позвонил – сказали, что разберутся. Оказалось, что эти машины принадлежат коммуне, офис которой расположен в нашем доме. Но вообще, тут звонят, постукивают.

Например, в нашей квартире дважды проходили вечеринки – и оба раза приезжала полиция. На третий раз из квартиры могут выгнать. В этом случае ты попадешь в черный список – в нем боятся оказаться все шведы. Людям из списка не продают квартиры, могут отказать в машине, каких-то мелочах.

– Парковки платные?

– Час – около 20 крон. Билет надо покупать по будням до шести вечера, в субботу – до двух. Воскресенье – бесплатно. В этот день вообще весь город мертвый после бурных пятницы и субботы. Года три назад в воскресенье все было закрыто, сейчас полегче – работают продуктовые.

– Шведы переходят дорогу на красный?

– Сейчас ехал с тренировки на велосипеде. По пути есть дорога – на ней стоит светофор, но машины не ходят. Автобусы только проезжают, в остальное время – пусто. Смотрю, бабка едет на велике. Так она остановилась, слезла с велосипеда, нажала кнопку на светофоре, ждала минуту и пешком перешла дорогу. Вот что там может случиться, если никто не проезжает вообще? Зачем она это сделала? Но такие они законопослушные. Кстати, как-то русский друг вез знакомого на багажнике велосипеда. Его остановила полиция: «Нельзя так».

– Шведы экономят на воде?

– Вода дешевая – из крана течет питьевая, поэтому в бутылках никто не покупает. Зато телевизор у них платный – бесплатные каналы есть, но на них нечего смотреть. Раньше вообще был налог на ТВ. Звонили домой: «У вас есть телевизор?». Если есть, то платишь за него. Еще здесь крутая штука – в случае какой-то покупки они редко платят всю сумму сразу. Это не кредит. Просто ты оформляешь контракт и выплачиваешь деньги каждый месяц. Так покупают любую технику, ювелирные изделия – все что угодно. Проценты тоже выплачиваешь, но совсем маленькие.

– Не думали над получением гражданства?

– Мысли есть. У меня ведь существуют варианты уехать в Грецию, Норвегию, Финляндию. Есть агенты, готовые помочь, но с русским паспортом никто не хочет работать. Поэтому я делаю вид на жительство, который даст толчок в плане футбола.

– Русских часто встречаете?

– Особенно женщин, которые вышли замуж за шведов. Есть русские студенты: Йенчепинг – студенческий город. Сюда приезжают по программе на полгода – из МГУ, Плешки, Бауманки.

" Если я родился в России и долго там жил, можно закрыть глаза на разные недостатки. Ведь родина одна "

– Девушка была в России?

– Нет. Думаю, точно заедем на чемпионат мира или Кубок конфедераций. В прошлом году я приезжал домой, но мы с семьей устроили дикий отдых в палатках. Это не для шведов – им нужен пятизвездочный отель, джакузи. Хотя я звал девушку, но она не смогла. Когда вернулся, сказал: «Хорошо, что не поехала, иначе плакала бы каждый день».

– Что шведы спрашивают о России?

– «Путина любишь?»

– Что вы отвечаете?

– «Хорошо к нему отношусь». А они – не очень. Пришел в языковую школу, там сидит старый учитель: «Откуда?» – «Из России» – «КГБ, что ли?». Не знаю, в шутку он или нет. В прошлом году подлодку русскую искали, говорили, что она заплыла на шведскую территорию. Россию здесь боятся. Хотя недавно встретил местного парня, который знает о России все. Он просто фанат, мечтает побывать в Москве, Питере, других городах, зарегистрирован в «Вконтакте», переписывается с девчонкой из Самары. Так что не все шведы одинаковые по отношению к России.

– Нет желания вернуться?

– Возвращаться надо ради чего-то. Если что-то делать в России, то почему нет? Но в Швеции меня держат футбол и девушка. Хотя с русским другом сейчас разрабатываем один проект – Dribbling Wizard.

– Что это?

– Футбольный тренажер для детей, который совершенствует дриблинг, технику, контроль, учит делать передачи и удары без замаха, улучшает координацию, скорость. Суть в том, что у многих футболистов с детства формируется неправильная техника – они замахиваются до затылка, постоянно теряют мяч, отпускают его от себя. Наш тренажер помогает держать дистанцию, подсказывает, когда нужно сделать следующий шаг, чтобы не тянуться за мячом.

– Вы думаете, это перспективно?

– Мне кажется, да. Хотим показать эту идею разным организациям. Сейчас отправили в две частные школы тестовые модели. Если там заинтересуются, то реально наладить производство тренажера для продажи, сделать его массовым.

– Когда после Швеции приезжаете во Фрязино, нет ощущения, что Россия – отсталая страна?

– Нет. Отличия, конечно, заметны, но разве это главное? Если я родился в России и долго там жил, можно закрыть глаза на разные недостатки. Ведь родина одна.

– Где выше уровень жизни?

– Если мама и отец пашут всю жизни и ничего не имеют, а тут на любой работе можешь позволить машину и дом, то ответ очевиден.

– В чем проблема России?

– Порядка нет. В Швеции – отлаженная система. Например, у каждого человека есть персональный номер на карте – дата рождения плюс еще четыре цифры. Любая служба вбивает этот номер в базу и видит, где ты учился и работал, были ли проблемы с полицией – там видна информация. России до этого далеко.

