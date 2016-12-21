AFP

Globo: правительство Боливии обвинило пилота в авиакатастрофе самолета с «Шапекоэнсе» на борту

Globo: правительство Боливии обвинило пилота в авиакатастрофе самолета с «Шапекоэнсе» на борту
ТАСС

21/12/2016 в 00:19

Правительство Боливии установила виновника трагедии.

После катастрофы в рамках расследования дела в Боливии был арестован генеральный директор авиакомпании-владельца потерпевшего крушение самолета Густаво Варгас. Позже сообщалось, что пилот воздушного судна Мигель Кирога имел недостаточную квалификацию для управления самолетом и не имел необходимого количества летных часов. По информации Globo, комиссия правительства Боливии установила, что пилот – главный виновник случившегося.

  • Самолет, на котором летели игроки «Шапекоэнсе», упал 29 ноября в Колумбии. На борту находились 77 человек, в том числе 22 футболиста (19 из них погибли).
  • В результате авиакатастрофы выжили 6 человек.

Лучший спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Мощные удары с лета и штрафной Платтенхардта украшают топ-5 голов 16-го тура Бундеслиги
4 016 просмотров10 ч
Самые знойные моменты матча, в котором «Бавария» спокойно отшлепала дерзкого новичка
4 494 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
Дядя Федор. Как нападающий «Краснодара» Федор Смолов станет королем «Боруссии» из Дортмунда
2
Выпускайте бычка. Почему чемпионство «Баварии» под угрозой
3
Бастиан Швайнштайгер покинул тренировку «МЮ» через 15 минут после ее начала
4
AS: полузащитник «Реала» Хамес Родригес оформляет визу в Англию
5
Игорь Беланов: «Пришлось отдать «Золотой мяч» Диего Марадоне»
6
Игроки «Барсы» Лионель Месси и Луис Суарес стреляли мячом по летящему дрону, но попал только один
7
Особое мнение: полузащитник «Челси» Эден Азар в «Реале» – да или нет?
8
ESPN: «Манчестер Юнайтед» предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро
5 мин. назад
«Наполи» избежал поражения от «Фиорентины» на 94-й минуте
6 мин. назад
«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»
38 мин. назад
Джанни Инфантино: «Уверен, ЧМ в России будет чистым в плане допинга»
1 час назад
Задолженность «Динамо» составляет 806 миллионов рублей
1 час назад
Джордан Хендерсон и Адам Лаллана подарили детям на Рождество себя
3 ч. назад
Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
3 ч. назад
L’Equipe: «ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера за 36 миллионов евро
5 ч. назад
Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»