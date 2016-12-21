Globo: правительство Боливии обвинило пилота в авиакатастрофе самолета с «Шапекоэнсе» на борту

После катастрофы в рамках расследования дела в Боливии был арестован генеральный директор авиакомпании-владельца потерпевшего крушение самолета Густаво Варгас. Позже сообщалось, что пилот воздушного судна Мигель Кирога имел недостаточную квалификацию для управления самолетом и не имел необходимого количества летных часов. По информации Globo, комиссия правительства Боливии установила, что пилот – главный виновник случившегося.

Самолет, на котором летели игроки «Шапекоэнсе», упал 29 ноября в Колумбии. На борту находились 77 человек, в том числе 22 футболиста (19 из них погибли).

В результате авиакатастрофы выжили 6 человек.

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