Команда фанатов «Порту» выиграла 12 матчей из-за неявок опасающихся травм соперников

Команда «Канелас 2000» зажигает в четвертом дивизионе Португалии. После 13 туров у клуба 12 технических побед из-за неявок соперников. Оппоненты боятся играть с «Канелас» из-за страха получить травму и предпочитают техническое поражение и штраф в 750 евро.

«Они выезжают за счет нападений на судей и угроз, но полиция ничего не делает», – цитирует Marca анонимного источника.

Большинство игроков «Канелас 2000» – ультрас «Порту».

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