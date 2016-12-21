Игорь Беланов: «Пришлось отдать «Золотой мяч» Диего Марадоне»

«Хорошо, что отдавать приз пришлось Марадоне, а не кому-то другому. Мы с Диего созвонились, он поблагодарил за «Золотой мяч».

А если серьезно, меня эта информация прилично позабавила. Видимо, в преддверии Нового года кому-то захотелось пошутить. Но я одессит, и с чувством юмора у меня все в порядке», – цитирует Беланова «Спорт-Экспресс в Украине».

France Football в ноябре задал пользователям вопрос: «Кто, по вашему мнению, достоин «Золотого мяча», но не получил его?». По результатам опроса, в 1986 году награду отдали бы Диего Марадоне.

С 1956-го по 1994 год «Золотой мяч» получали только футболисты из Европы.

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