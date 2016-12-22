AFP
«Манчестер Сити» требует у «Севильи» 25 миллионов евро за выкуп трансфера Самира Насри
Французский полузащитник может стать самым дорогим приобретением в истории андалусийцев.
«Горожане» озвучили руководству «Севильи» финансовые требования по выкупу футболиста. «Сити» планирует выручить за Насри 25 миллионов евро по окончании сезона, сообщает Daily Mail.
- Насри выступает за «Севилью» на правах аренды. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.
- В сезоне-2016/17 Насри в 10 матчах Примеры забил 2 мяча.
- Рекордным приобретением в истории «Севильи» был Альваро Негредо, который в 2009 году перешел из «Реала» за 15 миллионов евро. Такую же сумму «Севилья» заплатила перед началом сезона за полузащитника «Палермо» Франко Васкеса.
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