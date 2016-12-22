AFP
Сборная России вновь обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Национальная команда заканчивает год на 56-м месте.
В предыдущем рейтинге, опубликованном 24 ноября, сборная России занимала 55-е место.
Три первых места в рейтинге сохранили сборные Аргентины, Бразилии и Германии.
- С момента последнего обновления рейтинга команда Станислава Черчесова не проводила контрольных матчей.
- Рейтинг ФИФА ведется с 1993 года. Очки рассчитываются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских матчах за последние четыре года.
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