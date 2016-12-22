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Цифры молчат. Слабая реализация Левандовского и еще 9 статфактов о лучших бомбардирах Европы
Текст для тех, кто понимает: последние девять лет «Золотой мяч» вручали тем, кто его заслужил.
Нет ничего круче, чем сравнивать форвардов: сначала кажется, что хватит одного параметра (голы), а потом всплывают другие, не менее важные характеристики. Ниже – суровый батл самых качественных страйкеров из топ-5 европейских лиг.
Голы
С одной стороны, ключевой показатель. С другой – слишком многое зависит от тактики («Интер» играет на Икарди) и уровня чемпионата (во Франции он никакой). Табличка выглядит максимально логично:
1) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 18
2) Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д) – 16
3) Мауро Икарди («Интер») – 14
4) Диего Коста («Челси»), Александр Ляказетт («Лион»), Энтони Модесте («Кельн») – по 13
Кто бы сомневался: Кавани занял место Ибры, и теперь все парижские атаки устремлены в уругвайца. Итог – покер и три дубля в чемпионате Франции (а еще – дубль в ЛЧ).
Ассисты
Спорное преимущество для нападающего, которое подчеркивает универсальность, но все равно не показывает уровень игрока.
1) Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг») – 8
2) Усман Дембеле («Боруссия Д), Хосе Кальехон («Наполи»), Пабло Пьятти («Эспаньол») – по 7
3) Неймар («Барселона»), Сусо («Милан»), Алексис Санчес («Арсенал») – по 6
Здесь важно подчеркнуть, что амплуа футболиста определяет встроенная система компании Opta. Если вам кажется, что Форсберг и Пьятти – полузащитники, можете оставаться при своем мнении: вполне вероятно, что оно не ошибочное.
Реализация моментов
Самая объективная метрика для определения класса игрока. Она определяет и умение находить моменты (Opta называет их Big Chances), и способность к реализации.
1) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 35 моментов, 48,57% – реализация
2) Алассан Плеа («Ницца») – 24 момента, 41,67%
3) Роберт Левандовский («Бавария») – 24 момента, 37,5%
4) Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д) – 23 момента, 52,17%
5) Эдин Джеко («Рома») – 22 момента, 50%
Самое мощное открытие – слабая эффективность Левандовского: поляк проигрывает Обамеянгу 15% (гигантский разрыв).
Голы головой
Номинация, в которой нет места для Лео Месси.
1) Вильян Хосе («Реал Сосьедад»), Саломон Рондон («Вест Бромвич»), Мауро Икарди («Интер») – по 5
2) Андреа Белотти («Торино»), Антони Модест («Кёльн»), Ромелу Лукаку («Эвертон») – по 4
Репрезентативность этой статистики примерно нулевая. Икарди и Лукаку подтвердили класс – одному пора валить из «Интера» (клуб уровня ЛЕ), другому – из «Эвертона» (самое серое место Мерсисайда).
Левая нога
Номинация, в которой есть место для Месси.
1) Обладатель пяти «Золотых мячей» – 12
3) Яго Фальке («Торино»), Мохамед Салах («Рома»), Илия Несторовски («Палермо») – 6
Вывод: в Европе левой ногой умеют забивать полтора человека.
Правая нога
Номинация, в которой есть место для Роналду.
1) Александр Ляказетт («Лион») – 12
2) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 11
3) Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия»), 4-кратный обладатель «Золотого мяча», Диего Коста («Челси»), Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал») – по 9
Все очевидно: как только Икарди подтянет левую ногу, именно он будет решать, звать ли в сборную Месси, а не наоборот.
Штрафные
Самая больная тема для европейских нападающих.
1) Сандро Рамирес («Малага») – 3
2) Симоне Верди («Болонья») и Дуе Чоп («Спортинг» Хихон») – по 2
У остальных – максимум по одному. Натуральнейший позор.
Дриблинг
Рубрика, в которую уже никогда не попадет Криштиану Роналду (обводки на уровне второй восьмерки РФПЛ).
1) Неймар («Барселона») – 63 удачных обыгрыша
2) Усман Дембеле («Боруссия») – 59
3) Рахим Стерлинг («Сити») – 46
4) Алексис Санчес («Арсенал») – 46
5) Лео Месси («Барселона») – 44
Шокируют два факта. Первый – техника Неймара, которая никак не помогла ему в последние два месяца (0 голов с 19 октября). Второй – количество обводок Дембеле, человека, которому 20 лет исполнится только в мае. Остальные – на своем уровне. У Криша, кстати, 9 удачных попыток дриблинга и 13 провальных – настоящий кошмар.
Количество ударов
Показатель, который отображает настырность и старательность форварда. Примечание: в рейтинг не вошли заблокированные выстрелы.
1) Эдин Джеко («Рома») – 69 ударов
2) Криштиану Роналду («Реал») – 57 ударов
3) Мауро Икарди («Интер») – 57 ударов
4) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 56 ударов
5) Роберт Левандовский («Боруссия») – 55 ударов
Поражает только первое место Джеко: человек почувствовал, что в него верят, и начал лупить со всех позиций.
5 фактов о чемпионате России
- Федор Смолов – лидер РФПЛ по голам из-за пределов штрафной (4 штуки).
- Зе Луиш («Спартак») и Балай («Терек») лучше всех в России подставляются под фолы (32 нарушения на каждом).
- У 35-летнего Романа Павлюченко второе (после Смолова) место в чемпионате по ударам в створ (19).
- Дзюба («Зенит») – лучший по единоборствам (47% – выиграно).
- Кержаков («Зенит», 209 минут на поле) – неожиданно лучший по удачным обводкам в среднем за 90 минут (3,9; у Смолова – 3,4, но 1084 минуты).
Eurosport.ru благодарит компании Opta и InStat за предоставленную статистику.
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