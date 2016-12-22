Цифры молчат. Слабая реализация Левандовского и еще 9 статфактов о лучших бомбардирах Европы

Нет ничего круче, чем сравнивать форвардов: сначала кажется, что хватит одного параметра (голы), а потом всплывают другие, не менее важные характеристики. Ниже – суровый батл самых качественных страйкеров из топ-5 европейских лиг.

Голы

С одной стороны, ключевой показатель. С другой – слишком многое зависит от тактики («Интер» играет на Икарди) и уровня чемпионата (во Франции он никакой). Табличка выглядит максимально логично:

1) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 18

2) Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д) – 16

3) Мауро Икарди («Интер») – 14

4) Диего Коста («Челси»), Александр Ляказетт («Лион»), Энтони Модесте («Кельн») – по 13

Кто бы сомневался: Кавани занял место Ибры, и теперь все парижские атаки устремлены в уругвайца. Итог – покер и три дубля в чемпионате Франции (а еще – дубль в ЛЧ).

Ассисты

Спорное преимущество для нападающего, которое подчеркивает универсальность, но все равно не показывает уровень игрока.

1) Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг») – 8

2) Усман Дембеле («Боруссия Д), Хосе Кальехон («Наполи»), Пабло Пьятти («Эспаньол») – по 7

3) Неймар («Барселона»), Сусо («Милан»), Алексис Санчес («Арсенал») – по 6

Здесь важно подчеркнуть, что амплуа футболиста определяет встроенная система компании Opta. Если вам кажется, что Форсберг и Пьятти – полузащитники, можете оставаться при своем мнении: вполне вероятно, что оно не ошибочное.

Реализация моментов

Самая объективная метрика для определения класса игрока. Она определяет и умение находить моменты (Opta называет их Big Chances), и способность к реализации.

1) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 35 моментов, 48,57% – реализация

2) Алассан Плеа («Ницца») – 24 момента, 41,67%

3) Роберт Левандовский («Бавария») – 24 момента, 37,5%

4) Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д) – 23 момента, 52,17%

5) Эдин Джеко («Рома») – 22 момента, 50%

Самое мощное открытие – слабая эффективность Левандовского: поляк проигрывает Обамеянгу 15% (гигантский разрыв).

Голы головой

Номинация, в которой нет места для Лео Месси.

1) Вильян Хосе («Реал Сосьедад»), Саломон Рондон («Вест Бромвич»), Мауро Икарди («Интер») – по 5

2) Андреа Белотти («Торино»), Антони Модест («Кёльн»), Ромелу Лукаку («Эвертон») – по 4

Репрезентативность этой статистики примерно нулевая. Икарди и Лукаку подтвердили класс – одному пора валить из «Интера» (клуб уровня ЛЕ), другому – из «Эвертона» (самое серое место Мерсисайда).

Левая нога

Номинация, в которой есть место для Месси.

1) Обладатель пяти «Золотых мячей» – 12

2) Яго Аспас («Сельта») – 10

3) Яго Фальке («Торино»), Мохамед Салах («Рома»), Илия Несторовски («Палермо») – 6

Вывод: в Европе левой ногой умеют забивать полтора человека.

Правая нога

Номинация, в которой есть место для Роналду.

1) Александр Ляказетт («Лион») – 12

2) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 11

3) Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия»), 4-кратный обладатель «Золотого мяча», Диего Коста («Челси»), Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал») – по 9

Все очевидно: как только Икарди подтянет левую ногу, именно он будет решать, звать ли в сборную Месси, а не наоборот.

Штрафные

Самая больная тема для европейских нападающих.

1) Сандро Рамирес («Малага») – 3

2) Симоне Верди («Болонья») и Дуе Чоп («Спортинг» Хихон») – по 2

У остальных – максимум по одному. Натуральнейший позор.

Дриблинг

Рубрика, в которую уже никогда не попадет Криштиану Роналду (обводки на уровне второй восьмерки РФПЛ).

1) Неймар («Барселона») – 63 удачных обыгрыша

2) Усман Дембеле («Боруссия») – 59

3) Рахим Стерлинг («Сити») – 46

4) Алексис Санчес («Арсенал») – 46

5) Лео Месси («Барселона») – 44

Шокируют два факта. Первый – техника Неймара, которая никак не помогла ему в последние два месяца (0 голов с 19 октября). Второй – количество обводок Дембеле, человека, которому 20 лет исполнится только в мае. Остальные – на своем уровне. У Криша, кстати, 9 удачных попыток дриблинга и 13 провальных – настоящий кошмар.

Количество ударов

Показатель, который отображает настырность и старательность форварда. Примечание: в рейтинг не вошли заблокированные выстрелы.

1) Эдин Джеко («Рома») – 69 ударов

2) Криштиану Роналду («Реал») – 57 ударов

3) Мауро Икарди («Интер») – 57 ударов

4) Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 56 ударов

5) Роберт Левандовский («Боруссия») – 55 ударов

Поражает только первое место Джеко: человек почувствовал, что в него верят, и начал лупить со всех позиций.

5 фактов о чемпионате России

Федор Смолов – лидер РФПЛ по голам из-за пределов штрафной (4 штуки).

Зе Луиш («Спартак») и Балай («Терек») лучше всех в России подставляются под фолы (32 нарушения на каждом).

У 35-летнего Романа Павлюченко второе (после Смолова) место в чемпионате по ударам в створ (19).

Дзюба («Зенит») – лучший по единоборствам (47% – выиграно).

Кержаков («Зенит», 209 минут на поле) – неожиданно лучший по удачным обводкам в среднем за 90 минут (3,9; у Смолова – 3,4, но 1084 минуты).

Eurosport.ru благодарит компании Opta и InStat за предоставленную статистику.

Другие тексты Павла Городницкого:

Цифры молчат. 12 статистических фактов о лучших вратарях Европы

Цифры молчат. 12 статистических фактов о лучших и худших защитниках Европы