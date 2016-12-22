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Ножницы сына Ван Перси на снегу, после которых вы поймете, что парень должен играть в РФПЛ

Ножницы сына Ван Перси на снегу, после которых вы поймете, что парень должен играть в РФПЛ
Eurosport

9 ч. назад

Юноша привычен к российским условиям.

8-летний Шакил ван Перси не по годам техничен и вполне может пойти по стопам отца, что доказывает ролик, который он разместил в инстаграме.

  • Шакил ван Перси завел инстаграм всего неделю назад, но уже набрал почти 7 тысяч подписчиков.
  • Отец мальчика Робин ван Перси выступает за «Фенербахче», где в сезоне-2016/17 в 19 матчах забил 7 мячей.

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