Eurosport
Ножницы сына Ван Перси на снегу, после которых вы поймете, что парень должен играть в РФПЛ
Юноша привычен к российским условиям.
8-летний Шакил ван Перси не по годам техничен и вполне может пойти по стопам отца, что доказывает ролик, который он разместил в инстаграме.
- Шакил ван Перси завел инстаграм всего неделю назад, но уже набрал почти 7 тысяч подписчиков.
- Отец мальчика Робин ван Перси выступает за «Фенербахче», где в сезоне-2016/17 в 19 матчах забил 7 мячей.
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