Eurosport

«Кристал Пэлас» уволил Алана Пардью

«Кристал Пэлас» уволил Пардью
Eurosport

4 ч. назад

Больше никаких французских ноунеймов.

«Орлы» расстались с главным тренером команды Аланом Пардью за несколько дней до Boxing Day.

«Я бы хотел выразить огромную благодарность Алану за ту громадную услугу, которую он нам оказал и как главный тренер, и – чуть ранее – как футболист. После фантастической второй половины сезона-2014/15, сезон-2015/16 завершился трагически упущенной победой в финале Кубка Англии и сохранением места в АПЛ в рекордный четвертый раз. В течение этого времени тяжелый труд Алана и его квалификация не подвергались вопросам, он улучшил так много всего в клубе, и мы хотим пожелать ему успехов и всего наилучшего в будущем.

На матчи, которые будут сыграны в ближайшее время, мы надеемся найти кого-то, кто мог бы начать работать с командой как можно быстрее, но на данный момент у нас нет информации о том, кто займет место Пардью», – сказал президент клуба Стив Пэриш.

«Я бы хотел поблагодарить всех в «Кристал Пэласе» за их фантастическую поддержку. В частности, больше спасибо игрокам, которые дали мне абсолютно все, и Стиву Пэришу с советом директоров. У меня полно персональных впечатлений об этом клубе, и мне грустно, что мое время здесь подошло к концу.

Я чувствую, что соорудил особую связь с клубом и надеюсь, что она не пострадала. Я желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем. Это касается, конечно, и фанатов, которые были волшебными», – приводит слова Алана Пардью официальный сайт «Кристал Пэласа».

  • Алан Пардью выступал за «орлов» с 1987 по 1991 год.
  • Англичанин возглавил «Пэлас» 3 ноября 2015 года.

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