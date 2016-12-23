Беса порядок. «МЮ», «ПСЖ» и еще 5 клубов, в которых хочется все изменить

«Ростов»

Клуб тусуется в чемпионате России и Лиге чемпионов без денег. Чтобы выкарабкаться из финансового колодца, руководство использует эксцентричные варианты: например, держит в штате трех главных тренеров, один из которых делает вид, что главный, другой не может быть главным, а третий главный на самом деле. Сомнительная история с трансфером Азмуна, презентация формы уровня «Мама, я освоил Paint», то ли вмешательство, то ли невмешательство Ротенбергов в клубные дела и, возможно, задействование барыг в продаже билетов на матчи. «Ростов» – это Иван-дурак, который смог; Россия, которая вдруг сорвала джекпот, положившись на авось. Только с таким менеджментом ни о каких еврокубках (забудьте о Лиге чемпионов вообще) можно не мечтать.

«Лестер»

У «лис» все в порядке с деньгами (мистер Рпрашдвмьитмпоарьмвм необычайно богат плюс телеправа и призовые), но деньги потрачены странно. Больше всего ушло на игроков линии атаки (49,5 миллионов евро), которые тяжело акклиматизируются: новички пока лишь тени теней московского Мусы и лиссабонского Слимани. Потерю Канте тоже практически никак не компенсировали (хрустальный Менди не считается). «Лестер» теряет много очков, потому что никто не может отбирать мяч так качественно, как Н’Голо, и оглядывается в сторону зоны вылета.

Клубу нужно удержать всех лидеров и провести январь продуктивнее летних каникул. Возможно, этот сезон еще можно спасти и не стать чемпионом-однодневкой: в Лиге чемпионов достался изи пик. Но это не точно.

«Манчестер Юнайтед»

Фаны «Юнайтед» называют «Сити» и «Челси» денежными мешками, не замечая бревна в своем глазу и в составе «дьяволов». Если голубой манкунианский клуб тратит деньги в меру и с умом (Сане, какой-то бразилец, Зинченко, еще какой-то ноунейм – вложения в будущее, Стоунз, Отаменди и Нолито – уверенное настоящее, хрустальный Гюндоган и юрмальский Браво – обидные погрешности), то «МЮ» взрывает трансферный рынок непонятно ради чего. Байи смотрится неплохо, но платить сорокет за центрдефа «Вильярреала», который вдруг может поскользнуться, играя последнего, – супер. Покупать Мхитаряна и готовить из него аджику на банке – отличное решение. Вбухивать 100 миллионов евро за человека, которого пока непонятно как использовать в центре поля – гениально. Единственное топ-подписание лета – бесплатный Златан.

Моуринью опять лепит что-то абстрактное из английского клуба и не ясно, к чему это все приведет. У клуба и раньше возникали мысли о бизнес-проектах (три года для Ван Гала, попытка вылепить из Мойеса нового Фергюсона), но они постоянно проваливались.

«Валенсия»

А помните, когда-то давно была крутая команда с летучей мышью на эмблеме? Потом ее то ли купил, то ли не купил какой-то азиатский бизнесмен, потом клуб то ли судился, то ли не судился с DC по поводу заимствования логотипа у Бэтмена, а потом они перестали появляться в еврокубках, и о них все забыли.

Денег у команды достаточно, состав у «Валенсии» хороший: заменили отчаливших звезд Гараем, Мангала, Нани и Муниром. Очень много молодых и перспективных, очень много футболистов уровня Лиги чемпионов, но это не спасает. Фанаты бросают с трибун бутылками в футболистов соперника и агрятся на дочь Питера Лима за то, что она выкладывает фотки с матчей не их любимой команды. Директор клуба открыто гадит на судей через прессу, смена тренера произошла уже в октябре. Бюджет у «мышей» есть, игроки тоже – надо грамотно использовать те ресурсы, которые позволяют бороться за Лигу чемпионов.

«Вольфсбург»

Пару лет назад поползли слухи о том, что у «волков» вскоре закончатся валютные поступления в больших количествах. Они выиграли Кубок и Суперкубок Германии в 2015-м, а после этого команду залихорадило. Непонятные трансферы (взять Гомеса вместо Доста – они там в порядке?), расставание с лидерами (за полтора года Де Брёйне не нашли замену) и как следствие – ухудшившиеся результаты.

Апофеоз – история с Юлианом Дракслером. Немец выиграл с «волками» и сборной Германии примерно все и понял, что пора расти дальше. Это понимали все. «Вольфсбург» встал в позу, забил на прежние договоренности и сослался на действующий контракт. Юлиан сильно поругался с руководством, которое так и не отпустило его в топ-клуб, а сейчас, вероятно, покинет команду по сильно заниженной цене. Гениальный выход из проблемы и для Юлиана, который начал понтоваться без повода, и для клуба, который мог заработать больше.

«Интер»

К «нерадзурри» наконец-то привалило счастье в виде инвесторов, и клуб хаотично закупился топами летом: Жоау Мариу, Габриэл Барбоса, Антонио Кандрева, Стеван Йоветич, Кристиан Ансальди, Эдер, Миранда и несколько парней послабее – 150 миллионов ушли со счета как-то даже незаметно. В команду пригласили Франка де Бура и почти тут же сняли: капиталовложение пока не оправдывает себя, команда барахтается в середине турнирной таблицы и так же далека от титула чемпиона, как год назад, два или три.

Единственная успешная сделка лета – продление Мауро Икарди, но и тот сначала устроил истерику, потому что не хотел играть в середняке. Его прекрасно можно понять.

«ПСЖ»

Проигрывать чемпионат Франции, так бесконечно возвышаясь надо всеми и в зарплатной ведомости, и в трансферном бюджете, парижанам непозволительно, но у них пока получается. Унаи Эмери сильно спартачит на старте сезона, и отовсюду лезут слухи о тренерской перестановке.

На месте руководства клуба было бы разумно оказывать тренеру любую поддержку через медиа, ведь к такому состоянию они привели команду сами. «ПСЖ» расстался с двумя лидерами, один из которых незаменим – бога нельзя никем заменить, – а второй оказался слишком важен (Давид Луис). Причем настолько, что команда потерпела уже четыре поражения в 19 матчах – это вообще как?

Прибавить к этому стоит весенний провал пиар-службы (как можно было допустить такие слова Орье в соцсетях?) и работу на трансферном рынке летом (привет, Хесе) – в Париже вообще компетентные люди работают?

Все тексты Кирилла Воробьева

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