«Ювентус» – «Милан: перед матчем

Вслед за США, Ливией и Китаем давно ставший выставочным Суперкубок Италии облюбовал Катар. Чемпион и обладатель Кубка страны сыграют на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада второй раз за последние три года. В 2014 году «Наполи» обыграл здесь «Ювентус» в серии пенальти (6:5).

Встреча до последнего была под угрозой срыва: у самолета, на котором должен был лететь «Милан», обнаружились неисправности. Сначала рейс был задержан на полтора часа, а затем и вовсе отменен. Руководство миланцев планировало бойкотировать матч, что сулило большие финансовые потери для Федерации. Обошлось – команда Монтеллы вылетела на день позже игроков «Ювентуса» и благополучно приземлилась в Дохе.

В октябре «россонери» обыграли команду Аллегри на своем поле со счетом 1:0, и теперь у миланской молодежи будет еще одна возможность доказать, что они могут на равных сражаться с туринской машиной, от которой отстают в чемпионате на девять очков. «Юве» ставит цель выиграть четвертый Суперкубок страны за последние пять лет.

Туринцы прилетели в Доху без травмированных Леонардо Бонуччи, Роландо Мандрагоры и Дани Алвеса. Миланцы, которым руководство клуба пообещало 1,5 миллиона евро призовых за победу в Суперкубке, остались без Давиде Калабрии, Риккардо Монтоливо и Матиаса Фернандеса.

Кто что сказал

Винченцо Монтелла, главный тренер «Милана»: «Мы будем играть в Дохе не из-за моих заслуг. Я должен поблагодарить за это предшественников: Синишу Михайловича, Кристиана Брокки и игроков, которые выступали за «Милан» в прошлом сезоне. «Ювентус» – это не только Гонсало. Дибала, например, является одним из лучших игроков в мире. Что касается 90 миллионов евро, потраченных на Игуаина, то это лишь закон спроса и предложения» (Goal.com).

Гонсало Игуаин, нападающий «Ювентуса»: «Помню ли я матч Суперкубка «Ювентуса» против «Наполи»? Конечно! У меня остались хорошие воспоминания, ведь тогда моя команда увезла домой трофей. Теперь я выступаю в футболке «Ювентуса», и нам предстоит матч с тяжелым соперником. Надеюсь, все закончится так же, как и в прошлый раз. «Милан» – крепкая команда. В недавнем матче, если бы гол Пьянича засчитали, все могло пойти по-другому» (Football Italia).

Массмилиано Аллегри , главный тренер «Ювентуса»: «Мы в хорошей форме, но не должны считать, что этого хватит для победы в Суперкубке Италии. Мы знаем, на что способен «Милан». Наше поражение в октябре произошло из-за ошибок в обороне. Судьбу Суперкубка может решить одна ошибка» (сайт «Ювентуса»).

Цифры говорят

Джанлуиджи Буффон сыграет 600-й матч в футболке «Ювентуса». В последней встрече Серии А Джиджи провел 200-й сухой матч за туринцев.

Единственный матч за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Юве» прошел в 2003 году в Нью-Йорке. Основное время закончилось вничью 1:1, а по пенальти выиграли туринцы (5:3).

Матч станет 279-м противостоянием команд в истории. На счету «Юве» 99 побед, 94 раза побеждал «Милан» (разница мячей 399:398 в пользу «Милана»).

«Юве» 11 раз играл в финале Суперкубка и проиграл четыре раза (1990, 1998, 2005, 2014), в то время как «Милан» из девяти финалов проиграл три (1996, 1999, 2003).

Люди в черном

Встречу обслужит Антонио Дамато, которому будут помогать Риккардо Ди Фиоре и Алессандро Джьялатини.

44-летний судья из Барлетты фартовый для обеих команд: в начале года при его судействе «Юве» обыграл в Кубке Италии «Лацио» (1:0), а «Милан» в этом сезоне победил «Торино» (3:2). В этой встрече Дамато назначил два пенальти – по одному в ворота «россонери» и «быков».

Котировки букмекеров

Победа «Ювентуса»: 1,65

Ничья: 3,90

Победа «Милана»: 6,50

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Милан»

«Ювентус» и «Милан» сыграют 23 декабря в 19:30 мск. Следите за матчем с помощью текстовой онлайн-трансляции.

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