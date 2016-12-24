Секрет Виктории. Как Бекхэмы превращаются в миллиардеров

Дэвид Бекхэм мог бы легко сыграть Железного человека – гений (загуглите его пас на Роналдо), плейбой (попросите в барбершопе подстричь себя также), филантроп (дал 500 тысяч евро детской клинике в Париже) и миллионер. Пока миллионер. По данным Forbes, бренд Дэвида и Виктории стоит 730 миллионов долларов (698 миллионов евро). Бекс завершил карьеру в 2013-м, но его лучший финансовый год случился в 2015-м: англичанин заработал 71 миллион евро. После футбола Дэвид рубит даже больше, чем за время карьеры – он второй самый высокооплачиваемый спортсмен мира на пенсии (круче только Майкл Джордан – 105 миллионов евро за год).

Денежное море Бекхэма питают несколько притоков. Большинство из них связаны с модой и парфюмом – тем же, с чем так мечтает связать пенсию Роналду.

Еще в 2005-м Бекхэм выпустил ароматы для него и для нее (тут постаралась Виктория) под брендом Coty – Intimately Beckham, но быстро забросил креаторство. А в 2012-м вместе с Саймоном Фуллером (продюсер, создатель оригинальной идеи шоу «Голос») и H&M выпустил коллекцию белья David Beckham Bodywear и с тех пор обновляет набор ежегодно. Вместе cо шведской компанией Бекс разработал линию детской одежды в 2014-м и стал ее лицом в маркетинговых акциях.

Долгие и теплые денежные отношения до сих пор связывают англичанина с adidas. За все время немцы продали 10 миллионов футболок с фамилией Бекхэма, что принесло компании 1,5 миллиарда долларов, а Бексу – роялти от благодарных производителей.

В 2014-м Бекхэм вместе с тем же Фуллером и крупнейшим в мире производителем алкоголя Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan) запустил бренд виски Haig Club. Напиток настолько элитный, что литр стоит на тысячу рублей дороже, чем 12-летний Black Label (4 тысячи рублей в среднем) от той же компании.

Бекхэм промотирует десятки одноразовых акций – нереально найти и перечислить их все, если вы не бухгалтер Дэвида. Но есть долгосрочные соглашения, не связанные с модой, спортом, алкоголем, а иногда и логикой. Например, группа люксовых отелей Вегаса Las Vegas Sands в 2013-м заключила с Бексом договор на продвижение казино в Азии. В рамках акции англичанин иногда гуляет по игорным заведениям в Сингапуре и Макао, встречаясь с поклонниками. Его png-фигуру прифотошопили на фоне отелей и казино. При этом сам Дэвид за рулеткой не замечен.

Еще один бизнес Бекса – компания Footwork Production, которая коммерциализирует права на бренд семьи Бекхэмов. Здесь иногда доходит до смешного: в 2013-м году фирма, директорами которой работают Дэвид и Виктория, заплатила собственному боссу 16 миллионов евро за использование его изображений и имени.

Последние победы бывшего футболиста связаны с его стартапом Seven Global LLP. Согласно подсчетам The Sun, за семь месяцев 2016-го фирма заработала 10,5 миллиона евро, а сам Дэвид рубит 83 тысячи евро в день. Компания занимается все тем же – продает имя Бекхэмов. На сайте всего одна страница – имейл и фоточки Бекса с фотосетов для H&M, adidas и других.

Бекхэма-игрока и Бекхэма-бизнесмена объединяет важнейшая черта – видение ситуации. 10 лет назад Дэвид выдавал пасы на Роналдо и Рауля, которые приносили «Реалу» очки. Сегодня Бекс делает такие же точные и безукоризненные передачи прав на собственное имя, которые приносят ему баллы в долларах. Получая в год по 60-70 миллионов евро, британец в ближайшие 10 лет станет вторым спортсменом-миллиардером в истории – после все того же Джордана.

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