В Уганде перевернулось судно с футболистами, погибли 30 человек

Лодка переправляла по озеру Альберт футболистов местной команды и их болельщиков. В полиции заявили, что плавательное средство накренилось, когда слишком много пассажиров переместились на одну сторону. Большинство из них были пьяны, когда садились на борт. Они распевали песни и дудели в свистки, сообщает BBC.

Переполненное судно перевозило около 45 человек. Спасти удалось только 15.

Группа игроков и болельщиков направлялись на матч, приуроченный к Рождеству.

Капитан судна не скрылся с места происшествия и помогал проводить спасательную операцию.

Подобные происшествия часто происходят на озере Альберт и в других частях Африки. Судна отправляются перегруженными пассажирами и разными вещами.

В ноябре 2016 года на Альберте утонули 10 человек. В марте 2014-го жертвами кораблекрушения стал 251 беженец из Демократической Республики Конго.

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