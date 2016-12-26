Eurosport

В Уганде перевернулось судно с футболистами, погибли 30 человек

В Уганде перевернулось судно с футболистами, погибли 30 человек
Eurosport

Вчера в 23:08

Парни плыли на товарищеский матч.

Лодка переправляла по озеру Альберт футболистов местной команды и их болельщиков. В полиции заявили, что плавательное средство накренилось, когда слишком много пассажиров переместились на одну сторону. Большинство из них были пьяны, когда садились на борт. Они распевали песни и дудели в свистки, сообщает BBC.

Переполненное судно перевозило около 45 человек. Спасти удалось только 15.

Группа игроков и болельщиков направлялись на матч, приуроченный к Рождеству.

  • Капитан судна не скрылся с места происшествия и помогал проводить спасательную операцию.
  • Подобные происшествия часто происходят на озере Альберт и в других частях Африки. Судна отправляются перегруженными пассажирами и разными вещами.
  • В ноябре 2016 года на Альберте утонули 10 человек. В марте 2014-го жертвами кораблекрушения стал 251 беженец из Демократической Республики Конго.

Самый спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сменщик Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины

02:15
Популярные видео
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Флери
 828 просмотров3 ч
Вратарь «Аризоны» помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом
1 721 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
«Это уже великий трансфер». «Эвертон» урвал нового Н’Голо Канте
2
Анатолия страсти. Почему полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в «Зените» – это реально
3
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал»
4
Игрок «Ман Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов за 2016 год
5
Sport.es: Луис Энрике может покинуть «Барселону» по окончании сезона
6
Чудовищный розыгрыш пенальти, от которого бразильский футбол погрузился в кому
7
Ольга Бузова: «Желаю всем женщинам найти настоящего защитника, а не полузащитника»
8
Богоподобный удар Эдена Азара рабоной под перекладину, который, к сожалению, не стал голевым
4 мин. назад
Football Italia: «Милан» предложит Доннарумме новый контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон
26 мин. назад
Жоржиньо Вейналдум оставил эмодзи под фото Куинси Промеса и взорвал британскую прессу
48 мин. назад
Оцени героев «Челси» в 2016-м
59 мин. назад
Форвард «Краснодара» Федор Смолов: «Я отказался от космического предложения «Шанхай Шеньхуа»
21 мин. назад
Федерация футбола Африки запретила магию после того, как форвард заколдовал ворота и забил
1 час назад
Китайцы пригласят Марка Клаттенбурга для работы в Суперлиге
2 ч. назад
Агент Туре: «Взгляд Моуринью притупился. Лучший полузащитник в мире – Яя»
3 ч. назад
Давид Вилья: «Никогда не думал завершать карьеру в MLS. Я сделаю это в своей стране»