Ригобер Сонг: «Мою жизнь спасла собака»

Бывший защитник «Ливерпуля», который в октябре перенес инсульт, рассказал, что выжил благодаря собаке. «Мой пес громко лаял, поэтому сосед забеспокоился. К счастью, я оставил дверь открытой, и он смог войти. Сосед позвал меня и, не получив ответа, вызвал скорую помощь», – цитирует Сонга L'Equipe.

Сонга доставили в одну из камерунских больниц 2 октября и ввели в состояние искусственной комы. Позже состояние Ригобера стабилизировалось, и игрока перевезли во Францию.

В парижской клинике «Питье-Сальпетриер» камерунцу сделали операцию, которая прошла успешно.

Сонг – двоюродный брат полузащитника «Рубина» Алекса Сонга. Он дважды выигрывал Кубок африканских наций и два раза побеждал в чемпионате Турции.

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