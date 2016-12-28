Алексей Панин: «Однажды пил пиво с Романом Павлюченко в гостинице сборной России»

– Вы много лет занимались водным поло. Профессионально?

– В детстве в лайтовом режиме. Когда начали взрослеть – по две тренировки в день. Плюс все стали учиться в одном спортклассе. То есть это уже была не секция и не кружок – мы готовились всю жизнь посвятить спорту.

– Почему ушли?

– Если бы была советская страна, наверное, остался бы. Но 90-е – такое время, когда многое подразваливалось, менялись ценности и приоритеты, жизненный настрой людей. Появлялись коммерческие палатки, жвачки, «Мальборо». За окном девочки, какая-то жизнь кипит. А у нас тут работа и неокрепшая психика. В общем, все это повлияло.

– Часто в водное поло брали по блату?

– Там половина таких, я сам блатной. Я бы никогда не попал в этот спорт, если бы мои родители не дружили с родителями ватерполиста Миши Павлова, который выступал за ЦСК ВМФ и сборную Израиля. Просто потому, что никому бы в голову не пришло, что шестилетний ребенок хочет в водное поло. Это оказалось делом случая и абсолютно по блату.

– Как сейчас поддерживаете форму?

– Никак. Для меня спорт – это работа, оставшаяся далеко в прошлом. Я не понимаю людей, которые получают удовольствие от того, что ходят в спортзал, таскают железо, сходят с ума по здоровому образу жизни.

По-моему, Рейган сказал: «Если человек говорит вам, что любит по утрам холодный душ, не имейте с ним дела, потому что он соврет вам и дальше». Нет таких людей, которым это нравится. Они вбили себе это в голову. Согласен, что, начав заниматься, они подсаживаются на спорт. Но что там может нравиться?

– Вы не хотите мышцы, как у Стаса Костюшкина?

– Никогда не хотел быть с таким телом. Я комфортно чувствую себя в весе 74 кг, в котором бываю очень редко. Как только набираю его, начинается нервотрепка в жизни: курю по две пачки в день, ничего не жру и скидываю все в течение недели, высыхаю. Потом прихожу в нормальное состояние, но уезжаю на гастроли.

– То есть за сном и питанием не следите?

– Я не могу спать по часам. Иногда получается сколько захочу, иногда приезжаю в гостиницу в 2 часа ночи, а в 8 утра уже должен встать или перелететь в другой город. Я вообще не понимаю, что такое здоровый образ жизни. Николай Афанасьевич Крючков, народный артист Советского Союза, до самой смерти курил «Беломор», не выпускал его изо рта. И умер в 83 года. А многие ведут правильный образ жизни, но умирают в 30-40 лет. Это необъяснимо. На все воля вселенной.

Для меня удивительно, когда люди говорят: «Мне нельзя, я поправлюсь». Ну, поправишься – похудеешь. Что это за жизнь такая, когда нужно отказывать себе в еде? У меня есть знакомая, которая никогда не пробовала мяса. Она родилась в такой семье, где его просто не ели. Сейчас она не против этого, но не испытывает потребности. А есть люди, которые любят, хотят, но не едят. Что за бред? Мы замечательно жили в советское время, и никто ничего не высчитывал. А сейчас вдруг все грамотные стали.

– Зарплаты в русском футболе справедливы?

– В любой сфере есть свои ценники.

– Но у нас они выше, чем в Европе. Например, Кокорин из «Зенита» получает 3,5 млн евро.

– То есть футболист Кокорин получает больше, чем Роналду?

– Меньше, но с Роналду могут сравниться единицы.

– А Руд Гуллит зарабатывает больше?

– Он уже не играет.

– Я просто помню его фамилию. Дедушка смотрел футбол, и он там бегал. Он получал больше?

– Меньше.

– И в чем вопрос?

– Справедливо, что Кокорин столько получает?

– А справедливо, что такой неталантливый человек, как Светлаков, получает одни суммы, а актриса театра Фоменко Полина Кутепова другие? Все в мире несправедливо. Есть не очень талантливые артисты, но очень известные. И у них имеется своя ставка, потому что они приносят кассу и медийность фильму.

– Кокорин ничего не приносит, а играет для Алексея Миллера.

– Значит у него такой ценник. Не мы его устанавливаем.

– Вам не стыдно за сборную России?

– Мне на нее наплевать. Я не имею отношения к футболу и лично знаю только двух игроков – Павлюченко и Жиркова. Офигительные ребята. Павлюченко подарил мне майку. Сказал: «Лех, хочешь дам?» – «А надо?» – «Обычно просят» – «Ну, давай». Мы как-то давно пили пиво вместе.

– Где?

– В Marriott, где жила наша сборная. После какого-то матча там все пили. А когда я подъехал, пересекся с Хиддинком. Помню, он садился в машину, вокруг толпа, люди пытаются сфотографироваться. В этот момент из такси выхожу я, и Хиддинк ничего не поймет – толпа отходит от него и начинает фотографироваться со мной. Он был просто в недоумении, даже руками развел.

– С Павлюченко продолжаете общаться?

– Нет, хотя он единственный, кого из команды я знал в лицо. Жиркова не узнал. Он тогда сидел в конце стола, я спросил: «А вы тоже футболист?» – «Да, я Жирков». Это было очень смешно. Я слышал его имя, но не понимал, как он выглядит.

– А Аршавин?

– Его не видел, была жена Андрея Юлька. Мы с ней дико поругались: я сказал нехорошие слова, она ответила. И вот спустя три года мы встретились, когда она стала ведущей у Гордона. Я виноватый пришел: «Ты уж меня прости». Гордон услышал, подошел: «Да уж, Леша, мне рассказали». В итоге конфликт исчерпан, Юля оказалась замечательным человеком.

– Как вы относитесь к тратам на Олимпиаду и чемпионат мира? Некоторые считают, что лучше бы построили больницы.

– Это разные вещи, нельзя валить в одну кучу. Все-таки такие события – это престиж страны, политика. Понятно, что пенсионерам обидно, ведь тратятся огромные деньги. Но не все однозначно. Я понимаю и ту, и другую сторону.

– В допинговых скандалах тоже есть политика?

– Я не отрицаю, что наши применяли запрещенные препараты. Но однозначно, что американцы это тоже делали, только они выходят сухими из воды.

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