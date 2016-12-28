«Милан», «Спартак» и еще 5 команд, которые внезапно бомбанули в первой части сезона

«Милан»

Ожидания: очередной сезон в середине таблицы

Когда-то падение миланских суперклубов казалось временным, но перед началом уже третьего лигочемпионского цикла без них некогда великие команды воспринимались как уже ни на что не претендующие. На фоне серьезных денежных вливаний в «Интер» особой безнадегой веяла ситуация в «Милане»: после катастрофической второй части прошлого сезона клуб так и не провел полноценного обновления состава. В этом свете борьба за Лигу Европы казалась пределом «россонери».

Реальность: борьба за Лигу чемпионов

«Милан» действительно творит чудеса. Команда начала чемпионат неровно, но победа над «Ювентусом» (а затем и еще одна в Суперкубке) окончательно постулировала, что этот сезон поменяет «россонери».

«Спартак»

Ожидания: пролет мимо Лиги чемпионов и смена тренера

Решение Леонида Федуна оставить Дмитрия Аленичева у руля красно-белых создало впечатление, что руководство народной команды наконец-то нарисовало четкий план. Все испортил очередной провал «Спартака» в еврокубках. Аленичев, возможно, наученный горьким опытом предшественников, покинул команду сам. Красно-белые неплохо усилились летом, но вряд ли бы новички выпустили необходимые клыки без нового тренера.

Реальность: главный претендент на чемпионство

Результат пришел внезапно, когда после провала переговоров с Бердыевым приставку и.о. потерял помощник Аленичева Массимо Каррера. Итальянец ввинтил «Спартаку» стержень, который Валерий Карпин забрал из команды вместе с собой. Болельщики красно-белых давно не видели стильной игры – футбол Карреры попахивает лучшими традициями его родного «Ювентуса».

«РБ Лейпциг»

Ожидание: адаптация к Бундеслиге

Да, с учетом больших финансовых вливаний одной небезызвестной компании новички Бундеслиги претендовали на достойное выступление уже в первом сезоне. К тому же, «Лейпциг» приобрел качественных игроков и пригласил перспективного тренера Ральфа Хазенхюттля, заявившего, что команда будет претендовать на Лигу Европы. Задача на сезон казалась лишь мотивирующей – место в топ-10 выглядело бы достижением.

Реальность: уверенное преследование «Баварии»

«Лейпциг» начал сезон без поражений и впервые сдался только в 14-м туре. Сложно назвать конкретную причину прогресса – возможно, «Ред Булл» действительно окрыляет. «Лейпциг» грызет пятки «Баварии» и не отцепится до самого конца.

«Хоффенхайм»

Ожидания: борьба за выживание

«Хоффенхайм» – типичный немецкий середняк. Из сезона в сезон «деревенщины» балансируют между еврокубками и зоной вылета. Прошлый сезон идеально проиллюстрировал двуличие «Хоффенхайма»: при Хубе Стевенсе команда без вариантов находилась на последнем месте, но дальше произошло чудо. 27-летний экс-коуч зинсхаймской молодежки Юлиан Нагельсманн принял пациента и вытащил его с того света. Утверждение парня главным тренером «Хоффе» не внушало уверенности в успех авантюры.

Реальность: битва за Лигу чемпионов

Немецкий сезон оказался слишком непредсказуемым, и «Хоффенхайм» ровно так же, как и «Лейпциг», обогащает букмекерские конторы. Сопереживать «деревенщинам» хочется даже больше, чем дерзкому проекту «Ред Булла» – в первую очередь, из-за фигуры невероятно молодого тренера, который, кажется, бьет кулачищем в дверь элитного клуба.

«Айнтрахт» Франкфурт

Ожидания: вылет из Бундеслиги

Если «Хоффенхайм» спасся от вылета в конце прошлого сезона, то франкфуртский клуб избежал этой участи только в стыковых матчах, откровенно отскочив в двухматчевой битве с «Нюрнбергом». Бесконечные проблемы клуба – от рака яичек капитана команды Марко Русса до старения и угасания казалось бы вечного Александра Майера – говорили лишь об одном: возможно, вылет даже пойдет на пользу.

Реальность: еще один внезапый претендент на ЛЧ

Бундеслига опять подтверждает статус главного источника сенсаций. Нико Ковач создал команду, играющую в чуть ли не самый жесткий футбол в Европе: не наглый и грязный, а по-настоящему мужской. Команда преодолела неприятности вместе с ее капитаном, который готов вернуться в игру весной, а осенью – вывести «Айнтрахт» на еврокубковый матч.

«Фейенорд»

Ожидания: традиционное третье место Эредивизи

С 2000 года в Эредивизи за лидерство соревнуются только две команды: ПСВ и «Аякс» (лишь дважды за 16 лет дуэт упускал титул). Но когда-то давно борьбу за голландское золото нельзя было представить без еще одного бойца. Наводивший страх на пол-Европы «Фейенорд» получил убогий для когда-то великой команды статус вечно третьего. Несмотря на бодрящий футбол парней Джованни ван Бронкхорста, предпосылок к изменениям не наблюдалось.

Реальность: лидерство в чемпионате

«Фейенорд» проиграл всего однажды за 17 туров. Команда забивает чудовищно много (в среднем 2,7 гола за матч), не проигрывает топ-клубам и опережает их с нормальным гандикапом (5 и 8 очков от «Аякса» и ПСВ соответственно) – произойдет нонсенс, если Роттердам не добудет титул.

«Истанбул ББ»

Ожидания: в какой лиге играют эти парни – во второй или третьей?

В реалиях турецкого футбола, когда три главные команды страны скупают угасающих звезд Европы, навязать борьбу стамбульским гигантам невозможно. Интересная, но не очень богатая команда «Истанбул ББ» уже третий сезон достойно выступает в Суперлиге, но претендовать даже на тройку для нее – невыполнимая миссия.

Реальность: лучшая команда Стамбула и Турции

За это мы и любим футбол: команда, у которой защитник Александр Епуряну, сдерживает Робина ван Перси, Дика Адвоката и их лютый «Фенербахче». На гегемонию стамбульских грандов покушается самый маленький клуб Босфора – возможно, он разобьет однотипность Суперлиги, как относительно недавно это сделал «Трабзонспор».

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