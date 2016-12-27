Какой-то валлийский клуб выиграл 26 матчей подряд и угрожает побить рекорд «Аякса»

26 побед подряд – таково теперь достижение «святых» после победы над «Сефн Друидс» (4:0). 30 декабря команды играют еще раз, и в случае победы «Сэйнтс» побьют рекорд «Аякса» Йохана Кройфа.

В 1972 году голландцы установили мировой рекорд, победив в 26 матчах кряду во всех турнирах.

В сезоне-1995/96 «Аякс» выиграл в 25 встречах подряд.

Третий результат – у бразильской «Коритибы» (24)

«Нью-Сэйнтс» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Уэльса, имея 21-очковый отрыв.

«Нью-Сэйнтс» выиграли два чемпионата Уэльса кряду.

В июле команда потерпела поражение в квалификации Лиги чемпионов от «Апоэла» (Кипр) – 0:3.

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