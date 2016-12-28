AFP
Неймар не давал мячу опуститься на землю, а потом сделал ассист на парня, забившего парашют пяткой
Красота из матча, в котором было забито 27 голов.
Неймар принял участие в благотворительном матче «Футбол против голода», который состоялся в Уберландии (Бразилия). Игра завершилась победой команды Неймара – 14:13, а нападающий «Барселоны» организовал эффектную точку.
- Помимо Неймара в игре приняли участие Нене, Эмерсон, Мишел Бастос, Роберто Карлос и другие бразильские звезды.
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