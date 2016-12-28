Пол Гаскойн где-то в тысяча миллиардный раз госпитализирован после пьяного дебоша

Экс-игрок сборной Англии устроил драку в одном из отелей Лондона, пишет The Mirror. Как сообщают очевидцы, Гаскойн в состоянии сильного алкогольного опьянения приставал к женщинам, матерился, выкрикивал расистские оскорбления, швырялся деньгами, после чего подрался с одним из посетителей, который сбросил его с лестницы.

Прибывшая на место происшествия полиция составила протокол, после чего Гаскойн, отделавшийся ушибами, был доставлен в больницу.

49-летний Гаскойн давно испытывает проблемы с алкоголем и неоднократно проходил курсы лечения от зависимости. В 2016 году его уже вызывали в суд по делу о расистских высказываниях.

Экс-футболист за карьеру выступал в «Ньюкасле», «Тоттенхэме», «Мидлсбро», «Эвертоне» и «Бернли», итальянском «Лацио» и шотландском «Рейнджерс». На счету игрока 57 матчей за сборную Англии.

В 2002 году Гаскойн был включен в Зал славы английского футбола.

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