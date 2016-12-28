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Федерация футбола Африки запретила магию после того, как форвард заколдовал ворота и забил

Федерация футбола Африки запретила магию после того, как форвард заколдовал ворота и забил
Eurosport

17 мин. назад

Вжух – и штраф.

Федерация футбола Африки запретила использовать на поле черную магию. Это случилось после инцидента в матче Премьер-лиги Руанды. Мусса Камара во время матча положил неопознанный предмет у штанги соперника, вызвав бурю негодования у оппонентов. Через 12 минут Камара забил мяч, который спас его команду от поражения.

«В регламенте Федерации футбола Руанды нет закона, предусматривающего использование магии. В мире еще не было доказательство того, что это может повлиять на результат матча.

Но из-за потасовок на поле и жалоб команды, мы приняли такой закон», – цитирует Mirror вице-президента Федерации футбола Руанды.

  • За использование колдовства на поле футболиста ждет штраф в 116 евро.
  • Если черную магию использует команда, то Федерация оштрафует ее на 3400 евро и снимет 3 очка.

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