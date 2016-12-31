Курс на север. Исландия на Евро как самая трогательная мечта 2016-го

Истории волшебных преображений неудачников всегда завораживают. Наверное, это идет из детства. «Золушка» Шарля Перро, «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена – европейские сказочники мотивировали нас в бессознательном возрасте мощнее родителей. Нравоучительный месседж звучал так: не отчаивайся даже в самой мерзкой ситуации, работай над собой и рассчитывай на удачу.

Наивные байки. Каждый прожитый год убеждает в обратном: победа всегда за теми, кто сильнее, подлее, хитрее, богаче и властнее. Мир черств, как сухарь, и предсказуем, как выборы в Госдуму. Чудес не бывает – Золушка до смерти будет драить полы, а грязный птенец никогда не превратится в лебедя.

Но в 2016 году планета, кажется, сошла с орбиты. Панды перестали вымирать, Дональд Трамп взорвал президентскую гонку, «Лестер» затащил чемпионский кубок, Ростов-на-Дону увидел победу местных над «Баварией» – слишком большая концентрация нелинейных событий для одного пусть и високосного цикла.

Хедлайнером 2016-го стала исландская мечта – именно мечта – то самое пьянящее чувство стремления к чему-то недостижимому. И это вовсе не сказка – у сказок красивый финал. История «викингов» не завершилась пафосным хэппи-эндом: пять уколов в сердце от Франции отправили команду домой на чартере, а ее герои так и не засветились в топ-клубах даже спустя полгода.

Секрет очарования вулканической истории в ее подлинности: она осталась в сердцах, а не на страницах книг. В нашей памяти живет команда, игроки которой пришли в футбол просто потому, что надо было чем-то заниматься, пока родители ловили рыбу, пекли булочки и откармливали индюков. Команда, которую тренировали шведский романтик на пенсии и зубной врач, переживший извержение вулкана. Команда, которая вызвала скорую английским миллионерам и отправила их в больницу.

Удачное стечение обстоятельств для замерзшего лавового острова с населением в 400 тысяч человек – такое случается раз в жизни. Но мы видели это. Мы чувствовали это. Мы этим восхищались вместе с миллионами людей на всех континентах. Внутри мечтателей во время Евро проснулся маленький викинг, который кричал «Хух!» и хлопал в ладоши над головой каждый раз, как какой-нибудь парень с фамилией на -ссон тащил мертвый мяч или вколачивал его в сетку ворот соперника.

Мы жили мечтой весь июнь и догадывались, что рано или поздно она закончится. Опыт научил нас этому, чудес не бывает – мы были готовы к падению Исландии, поэтому не плакали, а гордо улыбались разгрому от Франции.

Трогательные истории должны быть мимолетными, иначе они потеряют свою ценность.

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