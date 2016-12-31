Читатели выбрали Владимира Стогниенко лучшим футбольным комментатором телеканалов Eurosport

Читатели Eurosport.ru в течение нескольких дней голосовали за лучшего футбольного комментатора телеканалов в 2016 году.

Победу одержал Владимир Стогниенко, набравший более 5 тысяч голосов. Второе место – у Александра Елагина (3,4 тысячи), Василий Уткин стал третьим, немного не дотянув до 3 тысяч.

1 января начнется голосование за лучшего хоккейного комментатора Eurosport.

Любимые комментаторы ждут всех на Eurosport Player

Канал в телеграме тоже ждет всех