«Судья сказал: «Уже решено, они должны победить». Русский футболист-видеоблогер, который видел ад

Владимир Ярославцев сверкнул в рунете около года назад, когда выпустил видео, в котором бодро и нетривиально за четыре минуты показал жизнь футбольного клуба в день матча. С тех пор он выпустил уже два сезона видеодневника и даже собрал постоянную аудиторию.

Ярославцеву есть что показать: он дважды выигрывал вторую лигу (в зонах Юг и Урал-Поволжье), но оба раза не поднимался с командой в ФНЛ. Теперь Владимир на пути к третьему золоту вместе с «Читой» на Востоке.

" Мой блог о человеке, который хочет пробиться выше "

– Откуда пришла идея снимать видеоблог о второй лиге?

– Начал баловаться с программой по обработке видео еще в начале карьеры, когда попал в «Крылья Советов». Поначалу просто что-то сводил, практиковался. Потом стало модным снимать от первого лица. Когда перешел в Нижнекамск, заказал себе китайскую камеру.

Так, кстати, и появился мой первый клип – четырехминутный ролик о выездном матче на «Казань-Арене». Идеально все сложилось: мы выиграли 1:0 на сумасшедшим стадионе, а я снимал все это от начала поездки до грязных бутс в раздевалке!

– В чем ваша мотивация вести видеоблог?

– Блог о футболисте второй лиги еще никто не снимал. В этом наверное и уникальность. Да и в целом, вторая лига очень плохо освещается, хотя там есть своя атмосфера, интересные матчи, ситуации, моменты.

Многие в комментариях пишут, что я их мотивирую, просят совета. При этом я не позиционирую себя человеком, который может кого-то чему-то научить. Мой блог наверное больше о человеке, который хочет пробиться выше и при этом показывает свой быт, свою спортивную жизнь и делится приобретенным опытом. При этом стараюсь делать это все смотрибельным.

– Как одноклубники и руководство относятся к видеоблогу?

– Одноклубники сначала, конечно, скептически. Говорили: «Занимаешься херней». А потом сами были не против сняться.

А у тренеров и руководства я всегда спрашивал разрешения – и в Нижнекамске, и в Чите. Они были не против, ведь сейчас во всех топ-командах есть медиа-служба, которая занимается продвижением клуба. Это неплохая реклама – и для клуба, и города. Пусть подписчиков у меня пока и не очень много (на данный момент – 1410), но люди все же узнают где Нижнекамск, что за команда «Чита», какие у нас задачи. Часто даже начинают болеть за нас из другого города.

Недавно по версии какого-то популярного канала гол Панева (полузащитник «Читы» – Eurosport.ru) вошел в 10 лучших голов месяца среди всех команд мира. Опять же, небольшая заслуга в этом и моего блога, потому что я его выложил у себя.

При этом сор из избы я не выношу, вырезаю неприятные внутрикомандные моменты, если они попадают в кадр. Это касается и тех историй, что связаны непосредственно со мной. Например, одно время я не попадал в стартовый состав в Нижнекамске. Но на блоге это никак не отразилось. Я считаю, что это личные вещи, с которыми должен справляться сам. Иначе можно навредить и себе, и клубу.

– Например?

– Был момент с банкетом в Нижнекамске после победы в зоне Урал-Поволжье. Само подобное мероприятие подразумевает интересный исход событий. Все-таки чемпионство, да и мы тоже люди. В интернет я в итоге выложил версию без лишних подробностей. Хотя некоторые парни, с которыми я до сих пор в хороших отношениях, просили смонтировать оригинальную версию для избранных. В итоге так и не смонтировал.

– Почему в ваших видео всегда играет рэп?

– На первом курсе писал рэп в свободное от футбола время. Причем сам писал и тексты, и бит. Успел даже на концертах выступить с группой из двух человек. Смешно получалось: стоял оба раза к сцене спиной, так как дико волновался. Кстати, тогда уже думал записать сольный альбом. Хорошо, что не записал.

– Кто любимый рэпер?

– Перед играми в наушниках в основном играет американский рэп. Как-то заряжает и мотивирует лучше. Нравятся их мотивы. Слушаю как и олдскул, так и современный, зависит от ситуации.

Все начиналось с Касты и Децла, потом Krec – крутая группа. Еще Центр немного слушал, но там много наркомании, конечно! Marselle в составе Nel и L'One крутые были еще.

Сейчас много тоже есть чего интересного. Больше по инструменталу, конечно, а по смыслу – увы. Из последних Jah Khalib крут, был недавно на его выступлении. Из западных нравятся Onyx, WuTang, Jay-Z, Kanye West, Tyga, Eminem. DMX раньше мой любимый был. Когда писал музыку и резал семплы вдохновлялся Марвином Гэйем, Стиви Уандером, Джеймсом Брауном.

" Средняя зарплата во второй лиге — 50 тысяч рублей "

– У вас есть идея монетизировать блог?

– Поначалу была, но для этого сначала надо самому вкладывать деньги. А я не хочу на это тратиться. Пока у меня есть договоренность с некоторыми группами «Вконтакте». Они постят мои видео. Одна из таких групп «Дела футбольные». (ссылка: https://vk.com/casefootball). Уникальная по своему содержанию группа, ее, кстати, ведет парень из ФНЛ.

Парня зовут Дмитрий Кортава, он играет в «Нефтехимике».

– В одном из роликов вы говорили, что футболисты едят курицу с макаронами не потому что полезно, а потому что дешево. Неужели все так плохо?

– Я не знаю, как остальные футболисты едят. Я говорил конкретно про свой рацион. Курица и макароны – это полезная пища, еще она более практична для ежедневного употребления. А так, конечно, употребляем и свинину, и говядину, и морепродукты. Но реже. Еще и в Чите цены на еду порядком выше, чем в городах центральной части России. Такая специфика города. Допустим, куриное филе стоит 350-400 рублей за кило, огурцы с помидорами иногда под 180 руб за кило.

– Сколько получает футболист основы клуба второй лиги?

– Зарплата определяется всегда в индивидуальном порядке. Тут разные факторы играют роль: какого ты возраста, какие команда ставит задачи, где играешь, какие у тебя клубы за плечами, кто агент и так далее.

Про свой контракт не скажу. Есть пункт о неразглашении заработной платы. Когда попал во вторую лигу, была зарплата и 25, и 20 тысяч рублей. У некоторых парней была тогда и по 15, 10 тысяч – это при том, что они находились еще и за тысячу километров от дома! В целом сейчас, насколько знаю, во второй лиге зарплата в среднем около 50 тысяч рублей. Средние премиальные, думаю, где-то 15-20 тысяч. А где-то их вообще не платят.

– Премьер-лига с историями про Кокорина и Мамаева живет в отрыве от остального русского футбола?

– У нас система видимо такая. Я думаю, для любого нормального человека история про Кокорина и Мамаева, конечно, дикая. Но нас там не было и мы не знаем, как все было на самом деле. В целом, конечно, не самый лучший пример, как нужно себя вести после вылета с Евро.

Мне нравятся больше такие истории, как про Семака или про игроков, которые в родных городах финансируют постройку футбольных полей.

" Однажды перед игрой нас поселили в публичный дом "

– Вы много ездили по стадионам второй лиги. Какой произвел самое грустное впечатление?

– Одного даже не назвать. Если брать в совокупности – поле плюс раздевалки, то назову, наверное, клуб «Митос» из города Новочеркасск. На школьных полях и то газон бывает лучше. А раздевалки просто ужас. Холодные бетонные стены, после игры быстро в холодный душ. Дикие условия, в общем.

В этом году я играю в зоне Восток и там тоже есть несколько интересных стадионов. Например, в Иркутске все ужасно: огромный стадион с плохими раздевалками и ужасным гигантским полем. Везде трава разная, а где-то ее вообще нет. Кочки, местами очень жестко.

Ну а самый удивительный стадион в Барнауле. Несмотря на то, что на территории стадиона находится рынок, с виду вроде бы ничего. Но внутри кошмар: раздевалки очень маленькие и сырые. Перед разминкой зашел в тот туалет, который был в коридоре на выходе к полю – мне напомнило это «Сайлент Хилл», еще тумана там не хватало только. Ну а поле... Я такого нигде не видел! Если у вас маленький игрок в команде, то в один момент его вполне можно потерять. По всему полю глубокие ямы, в одну из которых он может провалиться.

– Кто должен за это отвечать?

– Не хочу никого обижать: ни руководителей, ни болельщиков, ни тренеров, ни игроков клубов с такими стадионами. Понятно, что плохое финансирование и нехватка средств сейчас почти везде. Но зачастую руководители все равно наживаются на этом, а сам футбол им и не нужен. Я думаю, тут и так всем все понятно .

Но когда приезжаешь на такие стадионы, заходишь в такую раздевалку, выходишь на такое поле… Настроение резко ухудшается. Становится обидно за все это. Хочется все-таки чувствовать себя профессионалом, играть на достойных полях с трибунами, полными болельщиками. Пусть даже во второй лиге. Во второй английской лиге, я думаю, нет таких стадионов, как в Барнауле.

– Почему же наши болельщики не идут на футбол? Потому что стадионы похожи на «Сайлент Хилл?»

– Думаю, у нас просто нет такой привычки. Читал интервью с английским фанатом из низших лиг: cуть в том, что он может при желании болеть за любой клуб мира, но любить клуб родного города просто обязан. Потому что родился тут, у него это в крови! Это прививается с рождения. Нам до такого пока далеко.

Ну а еще надо улучшать не только игру, но и само мероприятие, делать шоу. Так, чтобы людям были интересны не только 90 минут матча, но и то, что происходит до, между таймами и после игры. КХЛ, думаю, неплохой пример тут.

– Какая ночевка запомнилась больше всего за время путешествий по футбольной России?

– Когда играл в зоне Юг, во время одного из выездов нас заселили в публичный дом.

– Как вы это поняли? Кто-то воспользовался его услугами?

– Ну, за стеной соответствующие звуки были. Думаю, никто такому заселению не обрадовался. Спать на раскладушке приходилось, например.

– Самые сложные переезды, наверное, в зоне Восток?

– Да, точно! Порой за один выезд нужно на всех видах транспорта перемещаться. Расстояния большие, а прямых рейсов зачастую нет. На двойной выезд тратится около двух недель.

" Судья сказал: «Вов, уже все решено. Они должны победить "

– Вы рубились в трех зонах второй лиги. Бывало ощущение, что игра проходит не совсем честно?

– Да. Бывает, попадается явно заряженный судья. Иногда даже он сам говорит об этом в лицо прямо во время матча. Например, мой дебютный год во второй лиге, зона Юг. Мы играли с командой, которая занимала на тот момент первое место. Собрались полные трибуны болельщиков.

Где-то во втором тайме было непонятное решение судьи, я спросил на эмоциях, матерясь, в чем дело. Судья мне спокойно отвечает: «Вов, уже все решено. Они должны победить».

При этом хозяева были явным фаворитом – нас откровенно возили моментами. Пусть побеждают, пускают салют, но судья мог промолчать. И таких историй до кучи, к сожалению.

– Какие, например?

– Была еще история в Армавире. Нам чудом удалось стать чемпионами зоны Юг по сверхспортивному принципу – играли без зарплат по 6-8 месяцев (особенно те, кто в команде давно). Одна из команд-соперниц ставила задачу повышения и, насколько я слышал, заряжала судей даже параллельных игр. В итоге не получилось. Команда после сезона закрылась, а мы стали чемпионами.

– Справедливость победила?

– Да, только в конце всю основу «Армавира» разогнали, даже шанса нам не дали попробоваться в ФНЛ. В итоге через год «Армавир» с Карпиным вылетел во вторую лигу. Думаю, мы старыми игроками выступили бы не хуже точно. Сейчас, кстати, похожая история с «Нефтехимиком». Я выиграл с ними зону Урал-Поволжье, а после повышения они поменяли полсостава. Теперь вот идут в ФНЛ на последнем месте. Видимо, не самая лучшая тенденция сносить полсостава.

– За какой случай в карьере обидно больше всего?

– В 2012-м меня выгнали из «Лады» – родного клуба, куда я поехал на понижение зарплаты. Просто хотел играть за свой город. Позвал, кстати, тренер, который верил в меня с юношеских лет. А через полгода он же и выгнал. Ирония, да? Причем это все было очень некрасиво: он перешел на моего отца, а еще ему не понравилось, что в момент подписания контракта я перечел весь документ. По его словам, это был плевок в душу и выражение недоверия.

– Что же теперь, контракты вообще не читать?

– Выходит, что так. В итоге этот тренер даже не дал мне в зимнее время набрать форму вместе с командой, и я сам бегал кроссы по лесу. А еще и девушка бросила в этот момент. Короче, весело было. Но зато уже в следующей команде я стал сначала бронзовым призером, а потом чемпионом второй лиги. Я благодарен всей этой ситуации, но человеческого там было мало. Я думаю, надо уметь правильно расставаться

– А в чем ваша футбольная мечта? Может, сыграть в Премьер-лиге? Или за границей?

– Конечно, я ставлю себе более высокие задачи, чем попадание в ФНЛ. Но пока я футболист второй лиги, и нужно объективно оценивать себя. Сейчас хочу полностью восстановиться после травмы мениска, потом выйти в ФНЛ и проверить себя там. А дальше... Кто знает.

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