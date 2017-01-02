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Первый чемпион Европы Виктор Царев скончался на 86-м году жизни

Первый чемпион Европы Виктор Царев скончался на 86-м году жизни
Eurosport

17 ч. назад

Год начался с потери футболиста.

В Москве в возрасте 85 лет ушел из жизни советский футболист, победитель первого чемпионата Европы Виктор Царев. Об этом сообщает твиттер столичного «Динамо».

Клуб принес соболезнования родным и близким.

  • За сборную СССР защитник провел 12 матчей, в том числе на победном Евро-1960 – в 1/8 финала он сыграл против Венгрии.
  • В составе бело-голубых Царев выиграл четыре первенства СССР как игрок, а также возглавлял клуб в 1979 году и вывел «Динамо» в финал Кубка страны.

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