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Первый чемпион Европы Виктор Царев скончался на 86-м году жизни
Год начался с потери футболиста.
В Москве в возрасте 85 лет ушел из жизни советский футболист, победитель первого чемпионата Европы Виктор Царев. Об этом сообщает твиттер столичного «Динамо».
Клуб принес соболезнования родным и близким.
- За сборную СССР защитник провел 12 матчей, в том числе на победном Евро-1960 – в 1/8 финала он сыграл против Венгрии.
- В составе бело-голубых Царев выиграл четыре первенства СССР как игрок, а также возглавлял клуб в 1979 году и вывел «Динамо» в финал Кубка страны.
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