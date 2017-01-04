Eurosport
Установка – ныть. Провалы Слуцкого как главное расстройство года
Убивает скорее не то, что год не задался – с кем не бывает, а реакция на неудачи.
Из России? Поздравляю: живешь в стране неблагодарных дураков. Это нормально – не стоит обижаться на правду. Ты ведь не обижаешься, когда тебя называют русским. Или мужчиной. Или подростком – в случае, если ты еще не можешь легально купить пивас.
У нас уникальный менталитет: русского очень трудно спутать с кем-то другим. Мем про Тагил родился не просто так.
Русский любит ныть и жаловаться, считать чужое бабло и ворчать на скамейке во дворе. Когда мест на скамейке нет – место популярное, там вечные аншлаги – он ищет другую платформу для ворчания. Русский думает, что все ему вечно должны, потому что он платит 13-процентные налоги. Русский думает, что мир крутится вокруг его геотега.
Толпа возмущается, да как же так Кокорину платят 3,5 миллиона. Из наших налогов платят, мракобесы!
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Толпа возмущается, как могут строить стадион в Петербурге так долго. Это же наши деньги! Мои и моего соседа! Мы должны были жить на эти деньги, заработанные на продаже нефти и газа – почему их тратят на фиктивную стройку?
Толпа возмущается, как Слуцкий может так жиденько лопнуть на Евро. Он вообще весь год лажает – сборная играла как говно (он и ряд игроков это сами признали в отеле после Уэльса), ЦСКА – вечный «Арсенал» в Лиге чемпионов, чемпионат России практически точно проигран. Воспитанников в составе почти нет. За Еременко не уследили, за Головиным, который то ли спалил Дзагоева с той же фигней, то ли нет, – тоже. Линия защиты у ЦСКА не меняется с XIX века. Леонид Викторович, разберитесь со всем этим. Не разобрались? Ах вы гад!
Человек вывел сборную на Евро из – окей – простой группы в ситуации, когда всю веру соскоблили со дна чашки. Человек семь лет делал так, чтобы, кхе-кхе, Березуцкого все считали лучшим защитником страны (в его-то 86!). Человек довел ЦСКА до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Еще он страдал. А в конце дострадывал. Да всем плевать: не добиваешься успеха – получай критику. Гинер его уговаривал, но не уговорил. Вокруг бесились: слабак и трус! Играешь со Словакией так, будто не сборная России, а Люксембург! А Нойштедтер? Да господи, как можно Смолова на фланг поставить? Идиот!
А потом смена декораций – и то же самое. Игоряна с сухарем, ЦСКА стабильно ноль (4) в Лиге чемпионов! Сколько можно позорить Россию в Европе? Да за такие деньги поставьте меня тренером!
Слуцкий за семь лет не стал хуже как тренер, за год – тем более. Не успел, потому что не мог. У него были победы, подтверждающие торжество эволюции: он сделал так, чтобы в основе ЦСКА регулярно играл молодой воспитанник. К концу года тренер добился того, чтобы проспект армейцев Головин был не один такой. А еще при всех кадровых эпиках он вытащил за косичку себя и коня: в трясину турнирной таблицы РФПЛ ЦСКА так и не засосало. Без Еременко. Без Мусы. Без Думбия. Без скамейки. Справились.
Легко забыть хорошее. У русских это получается лучше всего. Сильный ЦСКА уже забыли. То, что Слуцкий – единственный тренер из России, у которого реально может получиться в Европе, тоже все забыли, хотя пели об этом и год назад, и два. И то, кем стал при нем Думбия, забыли. И Муса. И Дзагоев. И Головин до сборной дорос – возможно, даже раньше, чем до основы ЦСКА.
А вспомнят про трусливую игру на Евро. А когда всплывет образ Ромы Еременко, бросят в воздух «Наркоман что ли?» И откинутся на спинку лавочки, чтобы протянуть ноги. Целый 2017-й впереди – нужно сесть поудобнее, чтобы быть в форме. Чтобы продолжать ныть и ворчать.
Нытье ведь силы отнимает. И ворчание тоже. Это не сборной руководить и не семь лет корячиться на одном месте так, чтобы шлепать клубы госкорпораций.
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