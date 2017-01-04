Установка – ныть. Провалы Слуцкого как главное расстройство года

Из России? Поздравляю: живешь в стране неблагодарных дураков. Это нормально – не стоит обижаться на правду. Ты ведь не обижаешься, когда тебя называют русским. Или мужчиной. Или подростком – в случае, если ты еще не можешь легально купить пивас.

У нас уникальный менталитет: русского очень трудно спутать с кем-то другим. Мем про Тагил родился не просто так.

Русский любит ныть и жаловаться, считать чужое бабло и ворчать на скамейке во дворе. Когда мест на скамейке нет – место популярное, там вечные аншлаги – он ищет другую платформу для ворчания. Русский думает, что все ему вечно должны, потому что он платит 13-процентные налоги. Русский думает, что мир крутится вокруг его геотега.

Толпа возмущается, да как же так Кокорину платят 3,5 миллиона. Из наших налогов платят, мракобесы!

Толпа возмущается, как могут строить стадион в Петербурге так долго. Это же наши деньги! Мои и моего соседа! Мы должны были жить на эти деньги, заработанные на продаже нефти и газа – почему их тратят на фиктивную стройку?

Толпа возмущается, как Слуцкий может так жиденько лопнуть на Евро. Он вообще весь год лажает – сборная играла как говно (он и ряд игроков это сами признали в отеле после Уэльса), ЦСКА – вечный «Арсенал» в Лиге чемпионов, чемпионат России практически точно проигран. Воспитанников в составе почти нет. За Еременко не уследили, за Головиным, который то ли спалил Дзагоева с той же фигней, то ли нет, – тоже. Линия защиты у ЦСКА не меняется с XIX века. Леонид Викторович, разберитесь со всем этим. Не разобрались? Ах вы гад!

Человек вывел сборную на Евро из – окей – простой группы в ситуации, когда всю веру соскоблили со дна чашки. Человек семь лет делал так, чтобы, кхе-кхе, Березуцкого все считали лучшим защитником страны (в его-то 86!). Человек довел ЦСКА до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Еще он страдал. А в конце дострадывал. Да всем плевать: не добиваешься успеха – получай критику. Гинер его уговаривал, но не уговорил. Вокруг бесились: слабак и трус! Играешь со Словакией так, будто не сборная России, а Люксембург! А Нойштедтер? Да господи, как можно Смолова на фланг поставить? Идиот!

А потом смена декораций – и то же самое. Игоряна с сухарем, ЦСКА стабильно ноль (4) в Лиге чемпионов! Сколько можно позорить Россию в Европе? Да за такие деньги поставьте меня тренером!

Слуцкий за семь лет не стал хуже как тренер, за год – тем более. Не успел, потому что не мог. У него были победы, подтверждающие торжество эволюции: он сделал так, чтобы в основе ЦСКА регулярно играл молодой воспитанник. К концу года тренер добился того, чтобы проспект армейцев Головин был не один такой. А еще при всех кадровых эпиках он вытащил за косичку себя и коня: в трясину турнирной таблицы РФПЛ ЦСКА так и не засосало. Без Еременко. Без Мусы. Без Думбия. Без скамейки. Справились.

Легко забыть хорошее. У русских это получается лучше всего. Сильный ЦСКА уже забыли. То, что Слуцкий – единственный тренер из России, у которого реально может получиться в Европе, тоже все забыли, хотя пели об этом и год назад, и два. И то, кем стал при нем Думбия, забыли. И Муса. И Дзагоев. И Головин до сборной дорос – возможно, даже раньше, чем до основы ЦСКА.

А вспомнят про трусливую игру на Евро. А когда всплывет образ Ромы Еременко, бросят в воздух «Наркоман что ли?» И откинутся на спинку лавочки, чтобы протянуть ноги. Целый 2017-й впереди – нужно сесть поудобнее, чтобы быть в форме. Чтобы продолжать ныть и ворчать.

Нытье ведь силы отнимает. И ворчание тоже. Это не сборной руководить и не семь лет корячиться на одном месте так, чтобы шлепать клубы госкорпораций.

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