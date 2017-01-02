Ева Лонгория проведет церемонию вручения приза игроку года ФИФА

ФИФА объявила, что ведущими церемонии вручения награды лучшему футболисту 2016 года станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий шоумэн Марко Шрейль.

Лонгория стала известна после сериала «Отчаянные домохозяйки», за который получила две номинации на «Золотой глобус». Также с 2007 по 2010 годы Ева была замужем за баскетболистом «Сан-Антонио» Тони Паркером.

Марко Шрейль – известный в Германии ведущий, который вел такие проекты, как местную версию Pop Idol (в России – «Народный артист») и Das Supertalent («Минута славы»)

Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщала, что приз лучшему игроку года получит звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Церемония футбольных наград ФИФА пройдет в Цюрихе 9 января.

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