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Ева Лонгория проведет церемонию вручения приза игроку года ФИФА

Ева Лонгория проведет церемонию вручения приза игроку года ФИФА
Eurosport

13 ч. назад

Самая горячая из «Отчаянных домохозяек».

ФИФА объявила, что ведущими церемонии вручения награды лучшему футболисту 2016 года станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий шоумэн Марко Шрейль.

Лонгория стала известна после сериала «Отчаянные домохозяйки», за который получила две номинации на «Золотой глобус». Также с 2007 по 2010 годы Ева была замужем за баскетболистом «Сан-Антонио» Тони Паркером.

Марко Шрейль – известный в Германии ведущий, который вел такие проекты, как местную версию Pop Idol (в России – «Народный артист») и Das Supertalent («Минута славы»)

  • Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщала, что приз лучшему игроку года получит звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
  • Церемония футбольных наград ФИФА пройдет в Цюрихе 9 января.

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