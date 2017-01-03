Аксель Витсель в Китае, Миралем Пьянич в «Арсенале» и всякое другое трансферное за вторник

Надежные источники

Аксель Витсель все-таки ушел в Китай. Официальный сайт «Зенита» уже подтвердил трансфер, но сумма сделки не разглашается. В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бельгийца ждут главный тренер Фабио Каннаваро и Жадсон. А еще целая команда китайских парней, которые еще не видели мощного удара Акселя вживую. С 2012 года Витсель сыграл за «Зенит» 120 матчей и забил 22 гола. Сказка с «Ювентусом» закончилась, зато для Акселя началась реальность, в которой будет много американских президентов.

Томас Ринкон только перешел в «Ювентус», а уже всем доволен. Конечно, пришел на все готовое из «Дженоа».

«Прежде всего, я благодарю моих новых товарищей по команде и сотрудников клуба за теплый прием. У меня не было никаких сомнений, когда появилась возможность присоединиться к «Ювентусу». Здесь вы всегда играете на победу. Я выбрал номер 28, потому что это возраст, в котором я попал сюда. Для Венесуэлы замечательно, что я здесь, потому что это показывает, как наш футбол растет», – рассказал игрок на пресс-конференции в клубе.

«Сассуоло» подписал Альберто Аквилани, но только в аренду. Владелец контракта игрока – «Пескара». До 30 июня 2017 года итальянец в приличной компании сможет доказать, что не зря считался растущей звездой в «Роме».

Эдинсон Кавани вот-вот черкнет под новым контрактом с «ПСЖ» и не поедет в Англию. L’Equipe пишет, что нападающий останется в Париже на два года. Заменить Ибрагимовича в клубе может только Эдинсон, поэтому президент клуба Аль-Хелаифи сделал все возможное, чтобы сохранить форварда. Вероятно, насыпал мешок золота.

Хамит Алтынтоп уходит из «Галатасарая», в котором с 2012 года сыграл 57 матчей. Турок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию, о чем и сообщил Transfermarkt. Двукратный чемпион Германии и Турции в составе «Баварии» и «Галатасарая» в свои 34 года еще в порядочке. Так что Китай, MLS и даже РФПЛ открыты для него – долго Хамит свободным агентом не останется.

Нападающему «Тосно» Евгению Маркову не нужен ЦСКА, и от просмотра он отказался.

«У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА и я им объяснил позицию нашего клуба», – приводит слова гендиректора клуба Вячеслав Матюшенко Sportbox.

Ненадежные источники

Деле Алли никуда не перейдет, ему очень нравится играть в «Тоттенхэме». Харри Кейну, кстати тоже, пишет Sky Sports. Зимой удержать Алли будет просто, ведь главному претенденту на игрока «Реалу» запрещено заявлять футболистов. К лету Деле поймет, что «Тоттенхэму» не суждено выиграть чемпионат, мнение игрока может перемениться.

Никто в Италии не лишит Миралема Пьянича чемпионского титула, но силы извне постараются это сделать. Арсен Венгер присматривается к сербскому полузащитнику и, как пишет The Sun, игрок не против. Видимо, в Италию не завезли даже DVD, вот и пересматривает Миралем кассеты с последним титулом Венгера в Англии. Думает, что переходит в команду Анри и Бергкампа.

Место ушедшего из «Зенита» Акселя Витселя займет Дрис Мертенс, считает ITASportPress. Полузащитник клубу, конечно, нужен, а 25 миллионами евро (по слухам, столько заплатил китайский клуб за Акселя), вполне можно умаслить «Наполи». 29-летний Мертенс сейчас в полном порядке, уже забил 11 голов в 16 матчах и отдал три передачи. Как раз то, чего не хватает петербуржцам в погоне за «Спартаком».

Фелипе Мело уезжает из «Интера» в «Палмейрас», если верить Calciomercato. Ранее бразилец собирался перебраться в «Сан-Паулу», потому что в «Интере» ему делать больше нечего. Бывший футболист «Ювентуса», «Фиорентины» и «Галатасарая» больше никого не напугает своим зверским видом и не собьет с ног крепким приемом.

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