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Зинедин Зидан: «Нормально, что из-за Криштиану Роналду возникают дебаты»

Зидан: «Нормально, что из-за Роналду возникают дебаты»
Eurosport

17 ч. назад

Главный тренер «Реала» доволен выступлением португальца.

«Не думаю, что кто-то сомневается в потенциале Роналду, он очень высок. Об этом свидетельствует его статистика. И нормально, что из-за Роналду возникают дебаты. Каждый имеет собственную точку зрения относительно Криштиану.

Роналду справляется со своими обязанностями очень хорошо, он уникален. Ему просто следует продолжать много работать», – цитирует Зидана AS.

  • Роналду в сезоне-2016/17 сыграл за «Реал» в Примере 11 матчей и забил 10 мячей.
  • «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 15 турах.

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