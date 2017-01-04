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Зинедин Зидан: «Нормально, что из-за Криштиану Роналду возникают дебаты»
Главный тренер «Реала» доволен выступлением португальца.
«Не думаю, что кто-то сомневается в потенциале Роналду, он очень высок. Об этом свидетельствует его статистика. И нормально, что из-за Роналду возникают дебаты. Каждый имеет собственную точку зрения относительно Криштиану.
Роналду справляется со своими обязанностями очень хорошо, он уникален. Ему просто следует продолжать много работать», – цитирует Зидана AS.
- Роналду в сезоне-2016/17 сыграл за «Реал» в Примере 11 матчей и забил 10 мячей.
- «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 15 турах.
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