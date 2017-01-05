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Нападающий Карлос Страндберг перешел из ЦСКА в «Брюгге»

Страндберг перешел из ЦСКА в «Брюгге»
Eurosport

Вчера в 13:28

Скамейка армейцев теперь еще короче.

Контракт Страндберга с «Брюгге» рассчитан до 2021 года. Transfermarkt оценил нападающего в миллион евро. В ЦСКА Карлдос переходил за 450 тысяч.

Карлос перешел в ЦСКА в сезоне-2014/15, но так и не закрепился в составе. Швед съездил в две аренды – в «Урал» и АИК.

  • В РФПЛ Страндберг забил пять голов.
  • «Брюгге» возглавляет чемпионат Бельгии.

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