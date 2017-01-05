Мемфис Депай в «Ницце», Карлос Бакка в Китае и другие трансферные выводы четверга

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«Вест Хэм» предложил 23 миллиона евро за нападающего «Селтика» Муссу Дембеле, сообщает The Evening Standard. 20-летний француз перешел к «кельтам» полгода назад, подписав контракт на четыре года. Дембеле сразу же круто проявил себя – например, дважды забил «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Роджерс говорил, что Муссе лучше задержаться в Шотландии на пару лет, чтобы он не затерялся в Англии. Но пара десятков миллионов заставят его подумать.

Помощник Карло Анчелотти в «Баварии» стал главным тренером «Суонси». Пол Клемент сегодня вечером подписал контракт с «лебедями» на 2,5 года. После увольнения Боба Бредли, который проработал всего три месяца, «Суонси» идет на 19 месте.

Фонте затребовал трансфер у «Саутгемптона». «Жозе мог несколько раз улучшить контракт. Но он этого не сделал. Фонте прямо сообщил, что хочет перейти в другую команду. Жозе подал официальный запрос на трансфер», – сказал BBC директор «Саутгемптона» Лес Рид.

«Эвертон» подписал контракт с Адемолой Лукманом. 19-летний вингер воспитывался в «Чарльтоне». Transfermarkt оценил его в 1,5 миллиона евро, но «ириски» заплатили 12,5 миллионов евро за ноунейма. Контракт с парнем рассчитан на четыре года.

Джон Оби Микел почти договорился с китайцами. Goal.com говорит, что «Тяньцзинь Тэда» предложил нигерийцу зарплату в 180 тысяч евро в неделю. И Джон Оби примет предложение. «Челси» отпустит лавочника бесплатно. Ранее сообщалось, что Микел согласовал контракт с «Валенсией».

Руководство «Анжи» может бесплатно отпустить Яковлева, Паршивлюка и еще 11 игроков. «Р-Спорт» пишет, что Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари в ближайшее время получат статус свободных агентов. В конце декабря Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи».

«Брюгге» объявил о переходе форварда ЦСКА Карлоса Страндберга. Официальный сайт бельгиейцев сообщил, что контракт подписан до 2021 года. Transfermarkt оценил нападающего в миллион евро. В ЦСКА Карлдос переходил за 450 тысяч. Сообщается, что «Брюгге» долго следил за игрой Страндберга, но во что именно он играл – неизвестно.

Полузащитник «Пескары» Альберто Аквилани перешел в «Сассуоло». 32-летний человек заключил договор аренды до 30 июня 2017 года. В сезоне-2016/17 итальянец забил один гол в девяти матчах чемпионата Италии.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай интересен «Ницце». Nice-Matin пишет, что французы хотят Мемфиса в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 10 миллионов евро. 2,5 года назад «МЮ» купил Депая за 34 млн евро у ПСВ.

«Бейцзин Гуоань» предложил Карлосу Бакке 3-летний контракт на 30 миллионов евро. Football Italia пишет, что 30-летний колумбиец хочет поиграть в Европе еще чуть-чуть, но азиатский трип не исключает.

Хесе хочет перейти не к участникам еврокубков из «Ромы», а к участникам чемпионата «Барселоны» и «Реала» – «Лас-Пальмас». L’Equipe пишет, что игрок «ПСЖ» опасается, что присядет на лавку и там, когда Салах вернется с кубка Африки. Летом парижане заплатили «Реалу» 25 миллионов евро за Хесе. Испанец получает 2,6 миллиона евро в год. Но провел всего 9 матчей, забил гол и сделал ассист. Испанец ищет вариант с арендой.

Football Italia пишет, что «Милан» планирует аренду Бальде Кейта. Римляне требуют за 21-летнего сенегальского вингера 30 миллионов евро, но хорошие отношение между клубами могут превратить это в пять миллионов за аренду и опцию выкупа в 20 миллионов. Контракт Кейта c «Лацио» кончается в 2018-м.

«Арсенал» запросил у «Порту» фулбека Рикарду Перейру. Telegraph со ссылкой на Daily Star пишет, что защитник обойдется «гуннерам» в 25 миллионов евро. Фишка в том, что сейчас 23-летний игрок выступает в аренде в «Ницце» и играет ключевую роль в успехе команды Люсьена Фавра.

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