AFP

Полузащитник Джон Оби Микел ушел из «Челси», оставив фанатам трогательное прощальное письмо

Оби Микел ушел из «Челси», оставив фанатам трогательное прощальное письмо
Eurosport

7 ч. назад

Лучший день зимы для лидера АПЛ.

Полузащитник перешел в китайский «Тяньцзинь Тэда» за неизвестную сумму. Зарплата футболиста составит 163,5 тысячи евро в неделю.

Джон Оби Микел опубликовал прощальное письмо.

«После 10 лет в «Челси», 374 проведённых матчей и 11 трофеев пришло время сказать «пока». Каждый амбициозный футболист мечтает выступать в Премьер-лиге. Играть в «Челси» и работать с лучшими тренерами в мире было честью для меня.

Всем в «Челси» – до свидания и спасибо».

  • Оби Микел ни разу не вышел на поле в сезоне-2016/17.
  • Трансферная стоимость игрока – 11 миллионов евро по версии Transfermarkt/

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