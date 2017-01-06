Полузащитник Джон Оби Микел ушел из «Челси», оставив фанатам трогательное прощальное письмо

Полузащитник перешел в китайский «Тяньцзинь Тэда» за неизвестную сумму. Зарплата футболиста составит 163,5 тысячи евро в неделю.

Джон Оби Микел опубликовал прощальное письмо.

«После 10 лет в «Челси», 374 проведённых матчей и 11 трофеев пришло время сказать «пока». Каждый амбициозный футболист мечтает выступать в Премьер-лиге. Играть в «Челси» и работать с лучшими тренерами в мире было честью для меня.

Всем в «Челси» – до свидания и спасибо».

Оби Микел ни разу не вышел на поле в сезоне-2016/17.

Трансферная стоимость игрока – 11 миллионов евро по версии Transfermarkt/

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