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Врач сборной России сообщил, что восстановление Файзулина в завершающей фазе
Правда, непонятно, как связаны Файзулин и сборная России.
О выздоровлении футболиста «Зенита» Виктора Файзулина сообщил Эдуард Безуглов.
Играть в футбол Виктору мешает травмированное колено.
- Виктор Файзулин не выходил на поле в составе «Зенита» с 20 сентября 2015 года.
- По версии Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 1,25 миллиона евро.
Андрей Аршавин: «Файзулин заработал артрит и не играет из-за неправильной реабилитации»
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