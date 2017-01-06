«Он – жеребец. Он настоящий зверь». 7 фактов о новом Роналдо из «Манчестер Сити»

Играл за «Окружающую среду» и «Маленьких детишек»

Когда ты пинаешь мяч среди фавел, на изобретение креативных названий для детских команд времени не остается. Габриэл Жезус, за которого «горожане» заплатили 32 миллиона евро «Палмейрасу» (выиграли конкуренцию у «Интера» и «Барсы»), вырос на севере Сан-Пауло и привлек внимание местных скаутов турборезультативностью. «Окружающая среда» и «Маленькие детишки» (Environmental и Little Kids) – лишь пара из ряда детских команд, за которые рубился Жезус. В 15-летнем возрасте он забил 29 голов на любительском турнире за команду «Аньянгуэра». Уже тогда парнем занимался агент, который договорился с «Палмейрасом» в 2013-м. Жезус тут же начал шлепать голы по заказу в молодежных командах «зелено-белых».

Спустя год фанаты требовали перевода Жезуса в основу – даже собрали онлайн-петицию. В марте-2015 тренер «Палмейрас» Дорвиал Джуниор сдался, выпустил парня и с тех пор до конца турнира не снимал – Жезус сразу превратился в незаменимого игрока. Всего в 59 матчах за «зелено-белых» Габриэл забил 21 гол и сделал 7 ассистов.

Стиль игры

Плюсы

Взрывной игрок с длинными ногами – блестяще уходит с мячом от защитников. Выбирает позицию так, что, даже уступая в габаритах сопернику, все равно забирает мяч. Бог дриблинга – дворовый стиль, выбешивающие защитников финты и уловки. При этом Жезус не забывает о смысле футбола: когда острый пас выгоднее красивого финта, он выбирает первое. Импровизатор и свободный художник – выступая в роли центр форварда, Габриэл без проблем перемещается с фланга на фланг, в глубину поля, играет на линии офсайда. Сумасшедшая гибкость коленей Жезуса напоминает о проходах Луиса Суареса в «Ливерпуле».

Минусы

Первый – габариты: рост бразильца всего 177 см. На роль таргетмена в Англии он точно не подойдет. Поэтому парень сразу же столкнется с конкуриенцией от Куна – другого коротышки, решающего проблемы исключительно внизу и слабого наверху.

Второй – зрелость: Габриэл часто психует, скандалит и разговаривает с судьями. После поражений он плачет, после побед скачет по полю. Ну, как и любой бразилец, не брезгует театром.

Жезус – олимпийский чемпион

После рьяного старта в «Палмейрасе» Габриэла обязаны были пригласить в сборную Бразилии. Первым шагом оказалась команда до 20 лет, летом-2016 – олимпийская сборная. На турнире в Рио Жезус провел все шесть матчей, рубился вместе с Неймаром, Габриэлом Барбозой и Луаном. Янгстер «Палмейраса» поучаствовал в разгроме датчан, положил пару Гондурасу. Он сыграл весь финал против Германии, но перед серией пенальти ушел на замену.

Несмотря на победу, парень разозлился от собственного выступления. «Переход в «Манчестер Сити» не имеет ничего общего с низкой результативностью. Я не забиваю голы, потому что не забиваю. Бразилия играла хорошо, но мы не забивали. Лично мне грустно, что не всегда все так легко», – сказал игрок.

Жезус шикарно дебютировал за главную сборную

Габриэл вышел с первых минут матча отбора на ЧМ в Россию против Эквадора в роли центрфорварда. Весь матч парень в наглой манере бомбил по воротам с 20 метров, ускорялся и выгребал из аута убегавшие мячи, играл пятками, накручивал защитников. Счет с пенальти, заработанного Жезусом, открыл Неймар на 72-й минуте, на 87-й Габриэл положил фантастический гол пяткой с острого угла, а в компенсированное время показал пушку страшную.

Габриэл – надежда Бразилии

Легенды пентакампеонов плачут сиропом от счастья, когда наблюдают за Жезусом.

«Это парень – настоящий талант. Единственное, что я говорю ему: не совершай фолы, не стесняйся получать мяч и делать с ним то, что хочешь. Все остальное у него есть. Он – жеребец. Он настоящий зверь», – льет радугу Тите.

«Это наш лучший игрок на сегодняшний день. Я думаю, он еще сильно вырастет. Главное – он получит больше опыта в международных играх. Он получит уйму опыта теперь, когда переедет в Европу. Там футбол сложнее, так что он будет расти и расти», – крошит лепестки роз Пеле.

«Я фанат Габриэла. Слежу за ним и вижу себя в молодости. Он очень юн, но уже успешен и тащит серьезный груз ответственности. У него впереди вся карьера, но парень уже восхищает нас тем, что творит. Если Жезус побьет все мои рекорды, то подарит очень много счастья народу Бразилии, который так сильно страдал», – варит карамель Роналдо.

Жезуса рубят даже фанаты

За техничным игроком не успевают не только защитники, но и болельщики. Габриэл играл в благотворительном матче в Бразилии. Один из зрителей выбежал с трибун на поле в попытке остановить прорыв нападающего. Проход в ноги получился со второго раза.

Сердце Жезуса с «Палмейрасом»

В конце ноября «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии, а Жезус сыграл последний матч за клуб против «Шапекоэнсе» (1:0). После игры парень разрыдался и под овации трибун прокричал в микрофон: «Это не прощание. Я говорю: «До встречи». Не забывайте меня, потому что я вас никогда не забуду».

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